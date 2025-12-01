Open: Οι πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega, με τις οποίες θα ενισχύσει το πρόγραμμά του

  • Το Open ενισχύει το πρόγραμμά του με πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega, κλείνοντας μια πρωτοφανή συμφωνία για τα εγχώρια τηλεοπτικά χρονικά.
  • Η συμφωνία αφορά τη μίσθωση των σειρών «Αν υπήρχες θα σε χώριζα», «Καρέ της ντάμας», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Απλή μέθοδος των τριών» και «Αριστοτέλης, ο άριστος».
  • Η σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τη Δήμητρα Ματσούκα και τον Κλέονα Γρηγοριάδη, έμεινε εκτός συμφωνίας Open – Mega.
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega θα ενισχύσει το πρόγραμμά του το Open, σύμφωνα με την Reallife.

Κλείνοντας μια πρωτοφανή για τα εγχώρια τηλεοπτικά χρονικά συμφωνία, το Open εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης σειρών που ανήκουν στο αντίπαλο πανελλαδικό κανάλι Mega.

Όπως ακριβώς γίνεται και με τις ξένες σειρές, το deal αφορά τη μίσθωση των «Αν υπήρχες θα σε χώριζα», που ξεκινά αύριο στις 20:00 στο Open, «Καρέ της ντάμας», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Απλή μέθοδος των τριών» και «Αριστοτέλης, ο άριστος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα δύο κανάλια συζητήθηκε η μίσθωση άλλης μιας σειράς, που τελικά δεν προχώρησε. Πρόκειται για τη σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τη Δήμητρα Ματσούκα και τον Κλέονα Γρηγοριάδη, που έμεινε εκτός συμφωνίας Open – Mega.

15:55 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

