«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 48χρονο που εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 48χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε έτερο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.