Δίκη Novartis: «Μία από τις πιο “μελανές” σελίδες της ελληνικής Δημοκρατίας» – Τι κατέθεσε ο Άκης Σκέρτσος

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε τη Novartis «μία από τις πιο «μελανές» σελίδες της ελληνικής Δημοκρατίας» κατά την κατάθεσή του στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των προστατευόμενων μαρτύρων.
  • Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι τα πολιτικά πρόσωπα στοχοποιήθηκαν με ψευδείς ισχυρισμούς και ότι οι υποτιθέμενες δωροδοκίες δεν συνδέονται με πραγματική άσκηση εξουσίας.
  • Τόνισε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, ως μη πολιτικός υπουργός, εφάρμοσε δεσμεύσεις μνημονίων και δεν είχε εμπλοκή στον σχεδιασμό πλαισίου, καθιστώντας «αστείο» τον ισχυρισμό περί χρηματισμού του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

novartis

Μία από τις πιο «μελανές» σελίδες της ελληνικής Δημοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση Novartis ως προς την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, καταθέτοντας σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο προστατευόμενων μαρτύρων. Ο κ. Σκέρτσος προτάθηκε ως μάρτυρας από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, καθώς την επίμαχη περίοδο διετέλεσε διευθυντής του γραφείου του.

Της Άννας Κανδύλη 

Ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε πως τα πολιτικά πρόσωπα στοχοποιήθηκαν με ψευδείς ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι οι υποτιθέμενες δωροδοκίες δεν συνδέονται με καμία πραγματική διαδικασία άσκησης εξουσίας. «Το να συναντά ένας υπουργός εκπροσώπους συνδέσμων –όπως ο κ. Φρουζής, τότε πρόεδρος του ΣΦΕΕ– είναι μέρος των καθηκόντων του. Αυτό δεν σημαίνει χρηματισμό, όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες», επεσήμανε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως την περίοδο του 2012 η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης. «Υπήρχαν χρέη 8,5 δις ευρώ με τα 6,5 προς προς ασφαλιστικές και φαρμακευτικές εταιρείες. Έπρεπε να απομειωθεί ένα δυσθεώρητο έλλειμμα ύψους 15,5%. Θεωρώ σκανδαλώδες ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε σύστημα να ελέγχει τις φαρμακευτικές δαπάνες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου υλοποιήθηκε μόνο την περίοδο των μνημονίων.

Για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο μάρτυρας τόνισε ότι ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών ως μη πολιτικός, με εντολή να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις των πρώτων δύο μνημονίων. «Το έργο του αφορούσε συμψηφισμούς και εξόφληση οφειλών προς φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν είχε εμπλοκή στον σχεδιασμό ή στην ψήφιση του πλαισίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί, είναι αστείο», τόνισε.

Ο κ. Σκέρτσος χαρακτήρισε παράλογο τον ισχυρισμό περί δωροδοκίας προσώπου χωρίς αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων. «Δεν έχει λογική να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση», είπε με έμφαση. Απαντώντας δε σε ερωτήσεις της έδρας, περιέγραψε τον διοικητή της ΤτΕ ως «βαθιά έντιμο και βαθιά πατριώτη», σημειώνοντας πως «η Ελλάδα τού οφείλει πολλά γιατί έσωσε τη χώρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Τέλη κυκλοφορίας: Η προθεσμία για πληρωμή – Τέλος οι παρατάσεις, πώς καθορίζονται τα πρόστιμα

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024 – Αναλυτικά στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:56 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

«Τα τρακτέρ ήρθαν για να μείνουν»: Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις τους

Οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, ζητώντας λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής,...
16:47 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στη Μοναστηρίου – ΒΙΝΤΕΟ 

Κινηματογραφική ήταν η καταδίωξη ενός οδηγού δίκυκλου, το μεσημέρι της Δευτέρας, επί της οδού ...
16:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους: Οι 51 πρόεδροι που εξελέγησαν από τον πρώτο γύρο – Την Κυριακή οι επαναληπτικές σε 9 περιοχές

Συνολικά 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων εξελέγησαν από τον α΄ γύρο των χθεσινών εκλογών στου...
16:32 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Αναβολή στην απολογία του 40χρονου Τούρκου με τα παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ενώπιον της Εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (1/12) ο 40χρονος Τούρκος, ο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»