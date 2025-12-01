Χανιά: Ένοπλη ληστεία με θύμα έναν 55χρονο – Του άρπαξαν και το αυτοκίνητο

Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε ένας 55χρονος λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας (1/12) σε χωριό του Αποκόρωνα, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστοι δράστες πλησίασαν τον 55χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε στάβλο ιδιοκτησίας του, στο Νιό Χωριό Αποκορώνου και με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό.

Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί, αφού έκλεψαν και το αυτοκίνητο του θύματος και εξαφανίστηκαν.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, που αναζητά τους δράστες.