Χανιά: Ένοπλη ληστεία με θύμα έναν 55χρονο – Του άρπαξαν και το αυτοκίνητο

Σύνοψη
  • Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε χωριό του Αποκόρωνα, στα Χανιά, με θύμα έναν 55χρονο άνδρα.
  • Άγνωστοι δράστες τον πλησίασαν σε στάβλο ιδιοκτησίας του, του απέσπασαν χρηματικό ποσό με την απειλή μαχαιριού και στη συνέχεια έκλεψαν και το αυτοκίνητό του.
  • Η Αστυνομία έχει αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση και αναζητά τους δράστες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε ένας 55χρονος λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας (1/12) σε χωριό του Αποκόρωνα, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστοι δράστες πλησίασαν τον 55χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε στάβλο ιδιοκτησίας του, στο Νιό Χωριό Αποκορώνου και με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό.

Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί, αφού έκλεψαν και το αυτοκίνητο του θύματος και εξαφανίστηκαν.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, που αναζητά τους δράστες.

15:26 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

