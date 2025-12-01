Μπλόκο αγροτών στο τελωνείο Δοϊράνης – Μεγάλες ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων

Σύνοψη
  • Οι αγρότες του δήμου Κιλκίς απέκλεισαν για περίπου δύο ώρες την είσοδο και έξοδο προς και από τη Βόρεια Μακεδονία στο τελωνείο Δοϊράνης.
  • Λόγω του αποκλεισμού, δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων που έφτασαν γύρω στο ένα χιλιόμετρο.
  • Την Παρασκευή θα αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, με επίκεντρο πάλι τον αποκλεισμό των συνόρων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες- τελωνείο Δοϊράνης

Οι αγρότες του δήμου Κιλκίς βγήκαν με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο Δοϊράνης και απέκλεισαν για περίπου δύο ώρες την είσοδο και έξοδο προς και από τη Βόρεια Μακεδονία ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, υλοποιώντας μια απόφαση της συνέλευσης, που είχαν κάνει την περασμένη Παρασκευή για συμβολικό αποκλεισμό των συνόρων.

Την Παρασκευή θα αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους με επίκεντρο πάλι τον αποκλεισμό των συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία στο τελωνείο της Δοϊράνης.

Λόγω του δίωρου αποκλεισμού, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με μεγάλες ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων προς την έξοδο για τη Βόρεια Μακεδονία. Οι ουρές φτάνουν γύρω στο ένα χιλιόμετρο.

