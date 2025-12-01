ΕΛΤΑ: «Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη αυτή τη στιγμή – Η πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός»

Σύνοψη
  • Τα ΕΛΤΑ διαψεύδουν δημοσιεύματα περί αυξήσεων στις αποδοχές στελεχών, τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων». Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού.
  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις, που θα ενίσχυαν τις αποδοχές από 55.812 ευρώ σε 125.000 ευρώ, μπλοκαρίστηκαν από το Υπερταμείο.
  • Οι προτάσεις αφορούσαν τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, αλλά τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν τις ανάγκες στελέχωσης με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ελτα

Απάντηση δίνουν τα ΕΛΤΑ στο δημοσίευμα που αναφέρει ότι 7 στελέχη επιχείρησαν να «περάσουν» προκλητικές αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», προτάθηκε οι αποδοχές αυτές να αυξηθούν από τα 55.812 ευρώ σήμερα, στα 125.000 ευρώ, δηλ. να ενισχυθούν κατά 69.188 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, «αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας».

Ολόκληρη η απάντηση των ΕΛΤΑ

«Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος, τα ΕΛΤΑ απαντούν τα παρακάτω:

Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας.

Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».

Παπαστεργίου: «Δεν εγκρίθηκαν οι αυξήσεις από το Υπερταμείο»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας νωρίτερα στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, είπε ότι, αν και οι αυξήσεις επιχείρησαν να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπλοκαρίστηκαν από το Υπερταμείο, το οποίο δεν έδωσε την απαραίτητη έγκριση. Ο υπουργός τοποθετήθηκε επίσης για το ζήτημα των λουκέτων σε υποκαταστήματα, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι, με βάση ανακοίνωση του Υπερταμείου, «αυτές οι αποφάσεις του ΔΣ των ΕΛΤΑ δεν εγκρίθηκαν σε καμία περίπτωση από το Υπερταμείο».

Αναφορικά με το ζήτημα των καταστημάτων και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ο υπουργός έθεσε ως σημαντικό στόχο «να μπορεί ο κάθε πολίτης και ειδικά όσοι ζουν στα χωριά, να εξυπηρετηθούν».

Ο κ. Παπαστεργίου παραδέχτηκε ότι, παρόλο που η υπηρεσία αυτή δεν επρόκειτο να σταματήσει, υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας. «Δεν επικοινωνήθηκε, με ευθύνη προφανώς των ΕΛΤΑ που έπρεπε να εξηγήσουν ότι οι αλλαγές που θα κάνουν δεν θα επηρεάσουν την υπηρεσία», τόνισε.

Κλείνοντας, διευκρίνισε τη σχέση του υπουργείου του με τον Οργανισμό: «Δεν έχουμε σχέση με τα ΕΛΤΑ ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Το σημαντικό τώρα, όπως είπε, είναι να βρεθεί τρόπος ώστε τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να υπάρχουν. Για τα λουκέτα, «το Υπερταμείο και η νέα διοίκηση εξετάζουν τις όποιες πιθανές λύσεις, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση».

