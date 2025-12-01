Περιστέρι: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος όπου σέρβιραν αλκοόλ σε 15 ανήλικους

  • Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής υλοποιήθηκε ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.
  • Κατά τον έλεγχο καταστήματος στο Περιστέρι, εντοπίστηκαν 15 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.
  • Συνελήφθη ο 31χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 30 Νοεμβρίου κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 15 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

