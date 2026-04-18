Λίβανος: Η Χεζμπολάχ αρνείται την εμπλοκή της στη φονική επίθεση κατά Γάλλου κυανόκρανου

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ απορρίπτει κάθε κατηγορία για συμμετοχή στη φονική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότιο Λίβανο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη και τον τραυματισμό ακόμη τριών.

«Αυθαίρετες κατηγορίες»

Η σιιτική οργάνωση έσπευσε να πάρει αποστάσεις από το περιστατικό στο χωριό Γκαντουρίγια, απαντώντας στις αιχμές που άφησαν τόσο η UNIFIL όσο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

This morning, a UNIFIL patrol clearing explosive ordnance along a road in the village of Ghanduriyah to re-establish links with isolated UNIFIL positions came under small-arms fire from non-state-actors. — UNIFIL (@UNIFIL_) April 18, 2026



«Αρνούμαστε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό που συνέβη με τις δυνάμεις της UNIFIL στην περιοχή Γκαντουρίγια στην Μπιντ Τζμπέιλ», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την ταχύτητα με την οποία της αποδόθηκαν ευθύνες.

«[Η οργάνωση] εκφράζει την έκπληξή της για τα [μέρη] που έσπευσαν να εκτοξεύσουν κατηγορίες αυθαίρετα» και «καλεί σε προσοχή στην έκδοση κρίσεων και [απόδοση] ευθυνών σχετικά με το περιστατικό».

Το χρονικό και οι κατηγορίες

Η επίθεση σημειώθηκε όταν περίπολος της UNIFIL, που εκτελούσε εργασίες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δέχθηκε πυρά από ελαφρά όπλα.

Η ειρηνευτική δύναμη απέδωσε την επίθεση σε «μη κρατικούς φορείς» (φερόμενη Χεζμπολάχ). Από την πλευρά του, ο Μακρόν ήταν ακόμη πιο ευθύς, δηλώνοντας πως η επίθεση φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL. Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués. La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Al Jazeera