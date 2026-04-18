Λίβανος: Η Χεζμπολάχ αρνείται την εμπλοκή της στη φονική επίθεση κατά Γάλλου κυανόκρανου

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Χεζμπολάχ
Φωτογραφία αρχείου: Hassan Ammar / AP

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ απορρίπτει κάθε κατηγορία για συμμετοχή στη φονική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότιο Λίβανο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη και τον τραυματισμό ακόμη τριών.

«Αυθαίρετες κατηγορίες»

Η σιιτική οργάνωση έσπευσε να πάρει αποστάσεις από το περιστατικό στο χωριό Γκαντουρίγια, απαντώντας στις αιχμές που άφησαν τόσο η UNIFIL όσο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.


«Αρνούμαστε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό που συνέβη με τις δυνάμεις της UNIFIL στην περιοχή Γκαντουρίγια στην Μπιντ Τζμπέιλ», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την ταχύτητα με την οποία της αποδόθηκαν ευθύνες.

«[Η οργάνωση] εκφράζει την έκπληξή της για τα [μέρη] που έσπευσαν να εκτοξεύσουν κατηγορίες αυθαίρετα» και «καλεί σε προσοχή στην έκδοση κρίσεων και [απόδοση] ευθυνών σχετικά με το περιστατικό».

Το χρονικό και οι κατηγορίες

Η επίθεση σημειώθηκε όταν περίπολος της UNIFIL, που εκτελούσε εργασίες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δέχθηκε πυρά από ελαφρά όπλα.

Η ειρηνευτική δύναμη απέδωσε την επίθεση σε «μη κρατικούς φορείς» (φερόμενη Χεζμπολάχ). Από την πλευρά του, ο Μακρόν ήταν ακόμη πιο ευθύς, δηλώνοντας πως η επίθεση φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Al Jazeera

