Σμαράγδα Καρύδη: Για ποιο project έπεσε στο τραπέζι της ΕΡΤ το όνομά της;

Σύνοψη από το

  • Οι συζητήσεις της Σμαράγδας Καρύδη με την ΕΡΤ για την ανάληψη νέας εκπομπής δεν προχώρησαν, αλλά ένα άλλο project βρίσκεται στο προσκήνιο.
  • Το όνομα της ηθοποιού φέρεται να έχει πέσει στο τραπέζι για την παρουσίαση των ημιτελικών της Eurovision.
  • Η ΕΡΤ αναζητά πρόσωπα που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της παρουσίασης, με τη Σμαράγδα Καρύδη και την Μπέττυ Μαγγίρα να είναι υποψήφιες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Μπορεί να μην προχώρησαν οι συζητήσεις της Σμαράγδας Καρύδη με την ΕΡΤ για την ανάληψη νέας εκπομπής, αλλά στο κάδρο μπαίνει άλλο project, με βάση την Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα της ηθοποιού έπεσε στο τραπέζι για την παρουσίαση των ημιτελικών της Eurovision. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει συμφωνήσει να παρουσιάσει τον εθνικό τελικό και να γράψει και τα κείμενα, ωστόσο είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα της εμπλοκής του στους δύο ημιτελικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ αναζητεί άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της παρουσίασης ενός απαιτητικού σόου. Η Σμ. Καρύδη, η οποία συνεργάστηκε με την ΕΡΤ στα «Τετράγωνα των αστέρων», αποτελεί μια νέα προσθήκη στη λίστα των δυνάμει παρουσιαστών, ενώ υποψήφια φέρεται να είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρυσή επιδότηση για το «Grand Hotel»

Με υψηλό προϋπολογισμό και μακρύ ορίζοντα συνεχίζει την πορεία του το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1,...
16:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Open: Οι πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega, με τις οποίες θα ενισχύσει το πρόγραμμά του

Με πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega θα ενισχύσει το πρόγραμμά του το Open, σύμφ...
15:55 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Το σόι σου: Οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν τα γυρίσματα σαν να μην πέρασε μια μέρα

Στα παρασκήνια της λατρεμένης σειράς «Το σόι σου» βρέθηκε ο Σπύρος Νάσιος με την κάμερα της εκ...
15:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έρχονται 16 νέες παραγωγές το 2026

Τα κανάλια βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με συνολικά έξι νέες σειρές και δέκα ψυχαγωγικά φορ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»