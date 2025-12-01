Σμαράγδα Καρύδη: Για ποιο project έπεσε στο τραπέζι της ΕΡΤ το όνομά της;

Μπορεί να μην προχώρησαν οι συζητήσεις της Σμαράγδας Καρύδη με την ΕΡΤ για την ανάληψη νέας εκπομπής, αλλά στο κάδρο μπαίνει άλλο project, με βάση την Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα της ηθοποιού έπεσε στο τραπέζι για την παρουσίαση των ημιτελικών της Eurovision. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει συμφωνήσει να παρουσιάσει τον εθνικό τελικό και να γράψει και τα κείμενα, ωστόσο είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα της εμπλοκής του στους δύο ημιτελικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ αναζητεί άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της παρουσίασης ενός απαιτητικού σόου. Η Σμ. Καρύδη, η οποία συνεργάστηκε με την ΕΡΤ στα «Τετράγωνα των αστέρων», αποτελεί μια νέα προσθήκη στη λίστα των δυνάμει παρουσιαστών, ενώ υποψήφια φέρεται να είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα.