Σμαράγδα Καρύδη: «Ό,τι γίνεται πνιγηρό, χαλάει τις σχέσεις» – Η εξομολόγηση για τον Θοδωρή Αθερίδη

Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: atheridis_thodoris_official/ Instagram

Συνέντευξη στο περιοδικό OK! έδωσε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μίλησε για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετρά περισσότερα από 20 χρόνια.

Η ηθοποιός σε ερώτηση αν είναι ανακουφιστικό που έχει βρει έναν μόνιμο σύντροφο ζωής απάντησε «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. (Γελάει.) Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε ημέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: «Δεν θα καπνίσω». Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το εάν το ότι δεν ακολούθησαν την κοινωνική σύμβαση του γάμου προσφέρει ελευθερία στη σχέση τους, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Ενδεχομένως και πιθανόν να βοηθάει ότι δεν κάναμε παιδί. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν. Επίσης, δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλον. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ό, τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις».

