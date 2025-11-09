Σμαράγδα Καρύδη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της – «Πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά»

Σμαράγδα Καρύδη - Πάρτι γενεθλίων
Πηγή: Instagram/smaragda_karidi_official

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ-Α-Τετ» και μίλησε για την απώλεια του πατέρα της και αγαπημένου ηθοποιού, Ντίνου Καρύδη.

«Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς μου πέρα από την ηλικία του, αυτό είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου, από το 2017 έπαθε ένα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, η υγεία του όλο και χειροτέρευε. Δεν ήταν κάτι ξαφνικό, όταν η καρδιά δεν λειτουργεί γίνονται άλλα χιλιάδες πράγματα μαζί. Ήταν δύσκολο» περιέγραψε.

«Όσο μπορούσα ήμουν μαζί του, γενικά πάντα υπήρχε βοήθεια. Τον είχαμε περικυκλώσει με αγάπη. Νομίζω είναι μια πολύ κλασσική ιστορία ανθρώπου που φτάνει σε ένα τέλος με προβλήματα υγείας, αυτό είναι το πιο άσχημο» ανέφερε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη.

«Ο μπαμπάς μου πριν “φύγει” ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Νομίζω προλάβαμε να πούμε ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει. Δεν είχαμε και ποτέ ανοιχτά ζητήματα που δεν ειπώθηκαν. Χρόνια τώρα είμαι προστατευτική με τη μαμά μου και γενικά με τους γονείς μου. Γιατί πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά που καμία φορά μου έπαιρναν εμένα αυτόν τον ρόλο και έπρεπε εγώ να φερθώ πιο ώριμα από ότι είχα όρεξη, αλλά συμβαίνει αυτό» πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Είμαι συνέχεια σε μια παράξενη διαδικασία εδώ και καιρό και δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι έφυγε ο μπαμπάς μου. Αποφεύγω να το σκέφτομαι. Μπορεί να είναι κρίση ηλικίας. Αυτό που νιώθω είναι ότι θέλω να ζήσω όπως θέλω, να σταματήσω να γκρινιάζω, έχω και μια αγχώδη διαταραχή αλλά κατά τα άλλα είμαι και χαρούμενη μαζί», εξομολογήθηκε η Σμαράγδα Καρύδη.

