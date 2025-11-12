Διάσημη τηλεοπτική σεφ σκοτώθηκε σε δυστύχημα με ελικόπτερο – Προσέκρουσε σε καλώδια και συνετρίβη σε φάρμα

Διάσημη τηλεοπτική σεφ σκοτώθηκε σε δυστύχημα με ελικόπτερο – Προσέκρουσε σε καλώδια και συνετρίβη σε φάρμα

Θλίψη στη Νότια Αφρική για τον θάνατο της δημοφιλούς τηλεοπτικής σεφ Μάινι Στέφενς, η οποία σκοτώθηκε σε δυστύχημα με ελικόπτερο ενώ εκτελούσε ψεκασμούς πάνω από αγρόκτημα με εσπεριδοειδή.

Η 43χρονη Στέφενς, που εκτός από σεφ ήταν και έμπειρη πιλότος, έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας όταν το ελικόπτερο που χειριζόταν προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια και συνετρίβη σε φάρμα στην επαρχία Eastern Cape, όπως μετέδωσε η εφημερίδα George Herald.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ερευνών Ατυχημάτων και Περιστατικών, «το ελικόπτερο υπέστη εκτεταμένες ζημιές λόγω της δύναμης της πρόσκρουσης».

Φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος, που δημοσιεύτηκαν από την υπηρεσία Exec Ops South Africa, δείχνουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου σκορπισμένα σε ένα χορταριασμένο χωράφι δίπλα στη φάρμα.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της.

Το 2021 είχε εκδώσει το βιβλίο «Mynie Plays with Fire» από τον εκδοτικό οίκο Penguin Books South Africa, το οποίο περιλάμβανε συνταγές για braai — την παραδοσιακή νοτιοαφρικανική ψησταριά.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mynie Steffens (@meatmynie)


Η ίδια δημοσίευε συχνά στα social media βίντεο και εικόνες από τις πτήσεις της με ελικόπτερο, συνδυάζοντας την αγάπη της για τη μαγειρική με την περιπέτεια και τη φύση.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mynie Steffens (@meatmynie)

Η συμπαρουσιάστριά της, Άλντι φαν ντερ Βαλτ, αποχαιρέτησε τη φίλη της με συγκινητικά λόγια: «Η Μάινι είχε μια μεγάλη καρδιά, μια γλυκιά ψυχή —ήταν η “κόλλα” που κρατούσε τους ανθρώπους ενωμένους».

Το τηλεοπτικό κανάλι VIA αποχαιρέτησε κι εκείνο τη δημοφιλή παρουσιάστρια με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάινι Στέφενς. Ήσουν τολμηρή μέχρι το τέλος. Με το #PlayWithFire μας έδειξες πώς να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με περιέργεια και γενναιότητα. Κοιμήσου γαλήνια».

