Χάος σε αγώνα μπέιζμπολ: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στις κερκίδες – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο από μια άγρια συμπλοκή στο Yankee Stadium, στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, καταγράφει τα όσα εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες, αποκαλύπτοντας βίαιες σκηνές, με έναν φίλαθλο να δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα ενώ βρίσκεται πεσμένος.

Το περιστατικό στον αγώνα μπέιζμπολ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ήττας των Yankees με 11-4 από τους Angels την Πέμπτη.

Καρέ-καρέ το άγριο ξύλο

Στο βίντεο διακρίνονται ένας φίλαθλος με κόκκινη μπλούζα και ένας με λευκή να εμπλέκονται αρχικά σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τρίτο άτομο.

Η κατάσταση ξεφεύγει όταν ένας φίλος των Yankees με γκρι μπλούζα εμφανίζεται ξαφνικά στο πλάνο και επιτίθεται με γροθιά, ρίχνοντάς τους προς τα καθίσματα, την ώρα που το πλήθος αντιδρά φωνάζοντας.

Οι δύο φίλαθλοι καταφέρνουν να σηκωθούν, ενώ ένας ακόμη υποστηρικτής των Yankees εμπλέκεται στη συμπλοκή.

Ο άνδρας με τη λευκή μπλούζα αρχίζει να εξαπολύει αλλεπάλληλα χτυπήματα προς τον άνδρα με τη γκρι μπλούζα.



Την ίδια στιγμή, ο άνδρας με την κόκκινη μπλούζα έρχεται αντιμέτωπος με έναν ακόμη φίλαθλο, αυτή τη φορά με μπλε φανέλα των Yankees, τον οποίο χτυπά στο πρόσωπο και σπρώχνει βίαια στα σκαλιά.

Παράλληλα, ένας φίλαθλος των Yankees, απ’ αυτούς που ήδη είχαν εμπλακεί στον καβγά, φαίνεται να ρίχνει στο έδαφος δύο ακόμη άτομα.

Καθώς η κάμερα αλλάζει εστίαση, ο άνδρας με την κόκκινη μπλούζα διακρίνεται να κλωτσά και να πιέζει το πρόσωπο του πεσμένου φιλάθλου με τη μπλε φανέλα, την ώρα που άλλοι παρευρισκόμενοι προσπαθούν μάταια να αποκλιμακώσουν την ένταση.

SPORTS BRAWL! Fists fly during today’s Yankees Angels game.pic.twitter.com/BByAWvWXhZ — Breaking911 (@Breaking911) April 16, 2026



Η βία κορυφώνεται όταν ο ίδιος φίλαθλος αρχίζει να πατά με δύναμη τον πεσμένο άνδρα, πριν τελικά οι δύο πλευρές καταφέρουν να απομακρυνθούν.

Ακόμη και τότε, ο άνδρας με την κόκκινη μπλούζα συνεχίζει να ανταλλάσσει φραστικές επιθέσεις με άλλους φιλάθλους, ενώ φαίνεται να επιχειρεί ακόμη ένα χτύπημα προς όσους βρίσκονται στο έδαφος, χωρίς να είναι σαφές αν υπήρξε επαφή και σε ποιον.

Πηγή: New York Post