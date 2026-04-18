Τραμπ: «Το Ιράν το παράκανε λίγο με το κλείσιμο του Ορμούζ, δεν μπορούν να μας εκβιάζουν» – Οι συνομιλίες πηγαίνουν «εξαιρετικά»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Παρά τη νέα δραματική κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποβαθμίζοντας την κίνηση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο και επιμένοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σχολίασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την απόφαση του Ιράν να επιβάλει εκ νέου το κλείσιμο του Ορμούζ.

«Το Ιράν το παράκανε λίγο με το να επιβάλει ξανά σήμερα το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ», είπε χαρακτηριστικά.


Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη «σφράγισε» το πέρασμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε καλό δρόμο και προανήγγειλε εξελίξεις εντός της ημέρας.

«Τους μιλάμε. Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας. Οι συνομιλίες εξελίσσονται πραγματικά καλά», τόνισε.


Ωστόσο, έσπευσε να στείλει και ένα μήνυμα πυγμής προς την ιρανική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποκύψουν σε πιέσεις.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά. Δεν μπορούν να μας εκβιάζουν», σχολίασε.

22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
