Τραμπ: «Το Ιράν το παράκανε λίγο με το κλείσιμο του Ορμούζ, δεν μπορούν να μας εκβιάζουν» – Οι συνομιλίες πηγαίνουν «εξαιρετικά»

Παρά τη νέα δραματική κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποβαθμίζοντας την κίνηση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο και επιμένοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σχολίασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την απόφαση του Ιράν να επιβάλει εκ νέου το κλείσιμο του Ορμούζ.

«Το Ιράν το παράκανε λίγο με το να επιβάλει ξανά σήμερα το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη «σφράγισε» το πέρασμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε καλό δρόμο και προανήγγειλε εξελίξεις εντός της ημέρας.

«Τους μιλάμε. Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας. Οι συνομιλίες εξελίσσονται πραγματικά καλά», τόνισε.

Ωστόσο, έσπευσε να στείλει και ένα μήνυμα πυγμής προς την ιρανική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποκύψουν σε πιέσεις.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά. Δεν μπορούν να μας εκβιάζουν», σχολίασε.