Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 4 άτομα για εκβιασμό διαχειριστή εταιρείας – Έγκλειστος φυλακών ο «εγκέφαλος»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Υπόθεση εκβίασης σε βάρος διαχειριστή εταιρείας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα για σοβαρά αδικήματα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εκβίαση κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, προμήθεια κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η καταγγελία

Προηγήθηκε καταγγελία του διαχειριστή, σύμφωνα με την οποία, ο έγκλειστος στις φυλακές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας την περασμένη Πέμπτη, απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των 200.000 ευρώ, προφασιζόμενος ψευδή γεγονότα και απειλώντας τη ζωή του.

Στη συνέχεια, σε νεότερη επικοινωνία με διαφορετικό δράστη που είχε αναλάβει ρόλο «διαπραγματευτή», μειώθηκε το ποσό στα 100.000 ευρώ, εκφράζοντας νέες απειλές κατά της ζωής του. Μάλιστα, δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στο χώρο εργασίας του, όπου απείλησαν υπάλληλο προκειμένου να προκληθεί τρόμος στο θύμα τους.

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία, σε προκαθορισμένη συνάντηση με τρεις από τους δράστες, παραδόθηκε το προσημειωμένο ποσό των 50.000 ευρώ. Αμέσως, αστυνομικοί επενέβησαν και τους ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν με σκοπό να διαφύγουν.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με έντεκα φυσίγγια (το ένα στη θαλάμη), έξι κινητά και 2.580 ευρώ, ενώ το προσημειωμένο χρηματικό ποσό αποδόθηκε στον παθόντα.

Παράλληλα, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Δωρίδος Φωκίδας προχώρησαν σε έρευνα στο κελί κράτησης του εγκλείστου, ο οποίος μάλιστα αρνούνταν να συμμορφωθεί με τον έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σημειώνεται ότι τρεις από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο έγκλειστος, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για – κατά περίπτωση – ομοειδή και άλλα σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στην υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Θεσσαλονίκη, εκβιασμός, Θεσσαλονίκη, εκβιασμός,

