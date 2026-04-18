Πυροσβεστική: Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στην Ακράτα Αχαΐας

Στη σύλληψη δύο ατόμων, με την αυτόφωρη διαδικασία, ως υπαίτιων για πρόκληση πυρκαγιών σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε Κορινθία και Αχαΐα, προχώρησαν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πάταξη των εγκλημάτων εμπρησμού,

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής:

1. Περιοχή Ζούπι (Μ. Βάλτος), Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας: Συνελήφθη ημεδαπός (γεννηθείς το 1967), ο οποίος την 11:00 προκάλεσε πυρκαγιά ενώ έκαιγε κλαδιά σε αγροτική έκταση. Η φωτιά επεκτάθηκε λόγω της πλήρους απουσίας προληπτικών μέτρων. Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25€.

2. Περιοχή Άμπελος Ακράτας, Δήμος Αιγιαλείας: Συνελήφθη αλλοδαπός (γεννηθείς το 1975), ο οποίος την 15:59 προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών. Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του προκαλώντας κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις. Ακολουθήθηκε η ίδια δικονομική διαδικασία με εντολή Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375,0 €. Η ΔΑΕΕ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επισημαίνεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ειδικά όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, επιφέρει πλέον βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις