Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του κοσμηματοπώλη για λίγα ευρώ – ΒΙΝΤΕΟ

Άγρια επίθεση δέχθηκε το το βράδυ της Παρασκευής ένας κοσμηματοπώλης μέσα στο κατάστημά του στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν ένας άνδρας επισκέφθηκε το κοσμηματοπωλείο για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για επισκευή. Κατά τη διαδικασία της πληρωμής προέκυψε διαφωνία για το τελικό κόστος. Η ένταση κλιμακώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο δράστης επιτέθηκε αρχικά φραστικά στον επαγγελματία και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχώρησε σε σωματική επίθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο κοσμηματοπώλης σύρθηκε βίαια εκτός καταστήματος και δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο πεζοδρόμιο. Η επίθεση κορυφώθηκε όταν ο δράστης κλώτσησε τον ήδη πεσμένο και ανυπεράσπιστο άνδρα στο κεφάλι. Ο γιος του θύματος προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει τον πατέρα του, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την επίθεση.

Η κατάσταση της υγείας του κοσμηματοπώλη κρίθηκε σοβαρή και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του κοσμηματοπώλη

Σε βίντεο του Mega, φαίνεται η στιγμή που ο πελάτης έχει βγάλει έξω από το μαγαζί τον κοσμηματοπώλη, τον έχει ρίξει στη μέση του δρόμου και τον κλωτσάει.