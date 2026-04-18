Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του κοσμηματοπώλη για λίγα ευρώ – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Παλλήνη, Ξυλοδαρμός

Άγρια επίθεση δέχθηκε το το βράδυ της Παρασκευής ένας κοσμηματοπώλης μέσα στο κατάστημά του στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν ένας άνδρας επισκέφθηκε το κοσμηματοπωλείο για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για επισκευή. Κατά τη διαδικασία της πληρωμής προέκυψε διαφωνία για το τελικό κόστος. Η ένταση κλιμακώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο δράστης επιτέθηκε αρχικά φραστικά στον επαγγελματία και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχώρησε σε σωματική επίθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο κοσμηματοπώλης σύρθηκε βίαια εκτός καταστήματος και δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο πεζοδρόμιο. Η επίθεση κορυφώθηκε όταν ο δράστης κλώτσησε τον ήδη πεσμένο και ανυπεράσπιστο άνδρα στο κεφάλι. Ο γιος του θύματος προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει τον πατέρα του, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την επίθεση.

Η κατάσταση της υγείας του κοσμηματοπώλη κρίθηκε σοβαρή και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του κοσμηματοπώλη

Σε βίντεο του Mega, φαίνεται η στιγμή που ο πελάτης έχει βγάλει έξω από το μαγαζί τον κοσμηματοπώλη, τον έχει ρίξει στη μέση του δρόμου και τον κλωτσάει.

 

