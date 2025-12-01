Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα με νέα τρακτέρ – Τι αποφασίστηκε στη συνέλευση στη Νίκαια

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αποφασίστηκε η ενίσχυση του μπλόκου με νέα τρακτέρ, ώστε να αυξηθεί η δύναμη και η παρουσία των αγροτών στην περιοχή.

Πηγή φωτό: D.Kastanaras/ larissapress

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι στόχος είναι να ανέβει ο αριθμός των τρακτέρ σε περισσότερα από 1.000 και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Στη συνέλευση συζητήθηκαν και πρακτικά ζητήματα των κινητοποιήσεων, όπως ποιοι θα παραμένουν τη νύχτα στα μπλόκα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε, σύμφωνα με το larissapress.gr, να συμμετάσχει αντιπροσωπεία αγροτών στη δίκη της 4ης Δεκεμβρίου, οπότε και θα δικαστούν οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν χθες, Κυριακή, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας.

Αύριο στο μπλόκο αναμένεται να φτάσουν κομβόι ταξί, εκφράζοντας τη δική τους συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών.

Επιπλέον, αγρότες από τη Μαγνησία θα μεταβούν στη Λάρισα για να παραστούν στη δίκη ενώ θα ενισχύσουν με την παρουσία τους το μπλόκο της Νίκαιας, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας Θοδωρής Γεωργαδάκης.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και αποφασιστικότητα.

Το παρών στο μπλόκο έδωσε και ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος συνομίλησε με τον δήμαρχο Τυρνάβου Στέλιο Τσικριτσή και τους αγρότες.

Διατεθειμένοι να κατασκηνώσουν στις Εθνικές Οδούς για τις γιορτές

Διατεθειμένοι να κατασκηνώσουν στις Εθνικές Οδούς και να μείνουν εκεί ακόμη και τις γιορτές δηλώνουν στον ΑΝΤ1, αγρότες και κτηνοτρόφοι.

«Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις για να γυρίσουμε στα σπίτια μας» τόνισε σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κώστας Τζέλλας.

Το μπλόκο των αγροτών στον Ε-65 έχει περισσότερα από 1.500 τρακτέρ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Μάλιστα οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν και ήδη στήνουν σκηνές για τις γιορτές.

«Ρεβεγιόν εδώ θα κάνουμε. Τα Χριστούγεννα είναι κοντά, θα τα βγάλουμε εδώ σίγουρα, μπορεί και Πρωτοχρονιά. Μέχρι να αρχίσουν οι δουλειές μας εδώ θα είμαστε, όπως και όταν αρχίσουν οι δουλειές, πάλι εδώ θα είμαστε» διαμηνύουν χαρακτηριστικά.

Τα αιτήματα των αγροτών

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές» ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio για τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πορεία κλιμάκωσης από χθες.

«Υπάρχει ένα κύκλωμα μεσαζόντων, μία αισχροκέρδεια την οποία η κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Φυσικά οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, βλέπετε η κλιματική αλλαγή, όπου περνάει τι συνέπειες έχει, ισοπεδώνει πραγματικά ολόκληρες εκτάσεις. Και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που έπεφταν πάντα στο κενό», τόνισε.

Κλιμάκωση από τα Τρίκαλα μέχρι τον Έβρο

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά και στις Σέρρες.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1.000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων», ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου τμήματος του νομού Έβρου, της Κομοτηνής και Ξάνθης «να βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας».

 

