«Τα τρακτέρ ήρθαν για να μείνουν»: Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις τους

Οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, ζητώντας λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Μετά τα μπλόκα στη Θεσσαλία, κλειστό είναι και το ρεύμα της Εθνικής προς Αθήνα στο ύψος των Μαλγάρων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η κυβέρνηση διά του Παύλου Μαρινάκη διαμηνύει ότι δεν θα επιτραπεί να κλείσουν οι δρόμοι. Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιάρας τονίζει ότι «η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο».

Δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων και νέα σύσκεψη

«Ήρθαν για να μείνουν» λένε οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο Νίκαιας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης την ώρα που καταφτάνουν ολοένα και περισσότερα τρακτέρ προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο.

Στις 17:30 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη της δεύτερης ημέρας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Θα εκτιμήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής με τα εκατοντάδες τρακτέρ που βρίσκονται σε κεντρικούς κόμβους σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά θα καθορίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους οι οποίες θα είναι σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Τα αιτήματα των αγροτών

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές» ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio για τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πορεία κλιμάκωσης από χθες.

«Υπάρχει ένα κύκλωμα μεσαζόντων, μία αισχροκέρδεια την οποία η κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Φυσικά οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, βλέπετε η κλιματική αλλαγή, όπου περνάει τι συνέπειες έχει, ισοπεδώνει πραγματικά ολόκληρες εκτάσεις. Και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που έπεφταν πάντα στο κενό», τόνισε.

Κλιμάκωση από τα Τρίκαλα ως τον Έβρο

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν το απόγευμα νέα συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά και στις Σέρρες.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1.000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου τμήματος του νομού Έβρου, της Κομοτηνής και Ξάνθης «να βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας».