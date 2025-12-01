Αγρότες: Άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

  • Αγρότες του δήμου Δέλτα άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.
  • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου ανέφερε ότι «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».
  • Η κινητοποίηση ξεκίνησε αιφνιδιαστικά το πρωί, με μια δεύτερη ομάδα αγροτών να προκαλεί τον πλήρη αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου.
Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.

Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

