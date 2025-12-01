«Θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ»: Ετοιμάζονται και για νέα μπλόκα οι αγρότες – Μαρινάκης: «Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί, ο νόμος θα εφαρμοστεί»

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν «αναμμένες» τις μηχανές των τρακτέρ τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, ενώ εκτός από τα μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη, ετοιμάζονται και για νέα. Την ίδια ώρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Από χθες, Κυριακή (30/11) παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του.

Την ίδια στιγμή νέα μπλόκα στήνονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ήδη οι αγρότες με τα τρακτέρ τους ξεκίνησαν από τα Μάλγαρα και θα συνενωθούν με τους συναδέλφους τους από την Χαλάστρα, από τα Κύμινα και τη Βραχιά, στα διόδια των Μαλγάρων.

Ο δρόμος που οδηγεί στην Εθνική Οδό είχε κλείσει με περιπολικά στον κόμβο Μαλγάρων και αρχικά δεν άφηναν τα τρακτέρ να προχωρήσουν, ωστόσο πέρασαν στη συνέχεια με συνοδεία περιπολικού. Στα διόδια Μαλγάρων στήθηκε το μπλόκο των αγροτών και περίπου στις 11.20 οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα κατεύθυνσης προς Αθήνα, ενώ στη συνέχεια η Εθνική Οδός έκλεισε και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες της περιοχής της Χαλκηδόνας και των Κουφαλίων θα συγκεντρωθούν στον κόμβο έξω από τη Χαλκηδόνα για να αποφασίσουν προς τα πού θα κινηθούν.

Από κει και πέρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και στους αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη θα έχουν μια συγκέντρωση μαζί με τους συναδέλφους τους, για να κάνουν έναν κοινό μπλόκο από τη Χαλκιδική, οπότε αναμένεται να φανεί σε ποιο σημείο θα αποφασίσουν και αυτοί να στήσουν τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Μάλγαρα: Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

Ένταση μεταξύ οδηγών και αγροτών σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν μπλόκα και στα δύο ρεύματα, καθώς στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν.

Μάλιστα, ένας οδηγός χτύπησε πάνω σε ένα τρακτέρ τον προφυλακτήρα του οχήματός του και στη συνέχεια ακολούθησε ένα επεισόδιο με ύβρεις.

Τελικά, δημιουργήθηκε μία λωρίδα και όλα τα εγκλωβισμένα οχήματα αποχώρησαν.

Ρίζος Μαρούδας: «Θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ»

Ένταση επικρατεί από το πρωί της Δευτέρας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, με τους αγρότες να καταγγέλλουν τη σύλληψη τριών συναδέλφων τους στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο μπλόκο της Νίκαιας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προειδοποιεί πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο».

Νέα μπλόκα σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά – Μεθαύριο σε Καστοριά, Έβρο, Σέρρες

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις πληρωμές.

Παγκρήτιο αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στις 8 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο

Την πραγματοποίηση παγκρήτιου συλλαλητηρίου στις 8 Δεκεμβρίου, στο Ηράκλειο, αποφάσισαν, το περασμένο Σάββατο στο Ρέθυμνο, οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού.

«Η κινητοποίησή μας θα έχει και δυναμικό χαρακτήρα, αλλά και διάρκεια» δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης και απηύθυνε κάλεσμα σε όλο τον αγροτικό κόσμο του νησιού να συμμετάσχει στη νέα κινητοποίηση.

Η προσυγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, έξω από το Παγκρήτιο στάδιο, όπου σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλάκη θα αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Επιδίωξη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα είναι να προηγηθεί συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη. «Ετοιμάζουμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας, τα οποία βεβαίως γνωρίζει ο κ. Χατζηδάκης από την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε στις 7 Νοεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έχει αναλάβει να κλείσει το «ραντεβού» με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Υπολογίζουμε να ανέβουμε στην Αθήνα, στις 3 ή 4 Δεκεμβρίου. Εκεί περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από τον αντιπρόεδρο», επισήμανε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα επισημαίνεται ότι τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης θα επισκεφθεί 7μελής επιτροπή των αγροτοκτηνοτρόφων μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους βουλευτές του νησιού και δημάρχους. «Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια στο ραντεβού με τον κ. Χατζηδάκη, πριν φτάσουμε τα άκρα. Όλοι μαζί ενωμένοι κανείς μόνος» επισημαίνεται.

Στο μεταξύ, σύσκεψη για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών της, οργανώνει αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αρχανών – Αστερουσίων, στα Πεζά, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων νομού Ηρακλείου.

Σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας επισημαίνεται «δεν έχουμε άλλο δρόμο , άλλη επιλογή , πέρα από την κλιμάκωση της πάλης και του συντονισμένου αγώνα. Ό, τι έχουμε κατακτήσει όπως το αφορολόγητο , το ακατάσχετο , η κάλυψη χαμένου εισοδήματος σε διάφορα προϊόντα ήταν αποτέλεσμα της δικής μας δράσης, με κινητοποιήσεις, μπλόκα, συλλαλητήρια, πίεση με αυτόν τον τρόπο προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ήθελαν ούτε μας έδωσαν κάτι χωρίς να το διεκδικήσουμε και να το κατακτήσουμε με τη μαζική και μαχητική συμμετοχή μας. Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Δεν είμαστε ζητιάνοι , είμαστε βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι που απαιτούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και θα το καταφέρουμε!».

Μαρινάκης: «Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» – Το μήνυμα για τα μπλόκα των αγροτών

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν» ήταν το μήνυμα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες πληρωμές των αγροτών. Υπάρχει σεβασμός, αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου» πρόσθεσε.

«Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» σημείωσε. Σε σχόλιο δημοσιογράφου στο briefing ότι ήδη έχουν κλείσει δρόμοι, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε πως το συντομότερο θα ανοίξουν με το επιχειρησιακό σχέδιο που θα καταρτήσει η αστυνομία.

Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι οι αγρότες μέχρι το τέλος του 2024 θα λάβουν 1,2 δισ. προσθέτοντας ότι δεν θα χαθούν κοινοτικοί πόροι.

«Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους αυτούς που πληρώνουν με φόρους και διόδια αυτούς τους δρόμους» σχολίασε.

Τσιάρας: Θα δεχθώ ότι οι αγρότες έχουν δίκιο έως ένα σημείο – Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου και θα σας πω ότι όντως είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον αγροτικό τομέα, για τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Και αυτή είναι μία καταγραφή η οποία μπαίνει προφανώς σε μία πολύ ευρύτερη εικόνα και δεν αφορά μόνο στην πατρίδα μας αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή κοινωνία», είπε ο Κώστας Τσιάρας , μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

«Θα σας πω ότι αυτή η χρονιά πέραν των διαφόρων προβλημάτων που είχαμε πέρσι με την ξηρασία ή ειδικά με το γεγονός ότι φέτος έχουμε πολύ χαμηλές τιμές για τα δικά μας αγροτικά προϊόντα προφανώς έχει δημιουργήσει μία σειρά δυσκολιών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει δημιουργήσει και έναν χρόνο καθυστερήσεων στις καταβολές. Άρα αν τα συνδυάσει κανείς όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτή είναι μία πραγματικότητα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και συνέχισε: «Πρέπει να δούμε σε αυτή την πραγματικότητα ποιες είναι οι αναγκαίες κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν πρώτον για να μην υπάρχει διακινδύνευση στην ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δεύτερον αν και κατά πόσον μπορεί να στηριχθεί γενικότερα το αγροτικό εισόδημα, κάτι το οποίο έχει γίνει με μία σειρά μέτρων το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τρίτον ποια άλλα εργαλεία μπορούμε να αξιοποιήσουμε εντός εισαγωγικών προκειμένου να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αυτή τη δύσκολη περίοδο που ομολογουμένως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες».

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το εάν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε πως «αν διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι όντως είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση και σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εγώ θα δεχθώ ότι έχουν δίκιο έως ένα σημείο.

«Ωστόσο πρέπει να δεχθούμε και το εξής ότι η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μονίμως ανοιχτή. Προσωπικά έχω συναντηθεί με όλες τις ομάδες των αγροτών, με όλους τους φορείς, με όλα τα αγροτικά κινήματα, με όποιο συνεταιρισμό μου έχει ζητήσει συνάντηση και νομίζω ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να αφορά την ειλικρινή συζήτηση ή τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ έχουμε καταφέρει πολύ σημαντικά βήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ερωτηθείς εάν διαφωνεί με τις κινητοποιήσεις ο Κώστας Τσιάρας απάντησε: «Εγώ δέχομαι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει για κάτι το οποίο τον αφορά. Είναι άλλωστε κάτι το οποίο αφορά στην ίδια την Δημοκρατία. Απλά πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις πάντα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο που να μην δημιουργούν άλλες δυσκολίες στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας».

Ειδικά για τις αντιδράσεις των αγροτών ότι είχαν στους λογαριασμούς τους λιγότερα χρήματα για την βασική ενίσχυση ο Κώστας Τσιάρας διευκρίνισε ότι «έχουμε πει ότι από αυτή την εβδομάδα θα φροντίσουμε ούτως ώστε να υπάρχει μία πλατφόρμα ή μια δυνατότητα εν πάση περιπτώσει αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων δηλαδή ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους θα τα πάρουν».

«Έχω πει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα και όλοι θα πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται», διεμήνυσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος ρωτήθηκε εάν θα επιδιώξει εκ νέου διάλογο με τους αγρότες. «Η πόρτα του υπουργείου για διάλογο και συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή και ακόμη και σήμερα είναι ανοιχτή και το λέω προς κάθε κατεύθυνση να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε τα πραγματικά δεδομένα», είπε ο Κώστας Τσιάρας.