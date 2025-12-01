«Η Σταύρωση του Ιησού»: Πίνακας του Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία για 2,7 εκατ. δολάρια – Ήταν χαμένος για 400 χρόνια

Ένα χαμένο αριστούργημα του ζωγράφου Πίτερ Πάουλ Ρούμπενς, που απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού και ήταν εξαφανισμένο σχεδόν για τέσσερις αιώνες, πουλήθηκε σε δημοπρασία στις Βερσαλλίες την Κυριακή για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ένα ιδιωτικό σπίτι στο Παρίσι, πάνω από 400 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Ρούμπενς ήταν περισσότερο γνωστός για άλλες απεικονίσεις του Ιησού, όπως το «Χριστός στον Σταυρό», που δείχνει τη σκηνή της σταύρωσης με τους δύο ληστές να πλαισιώνουν τον Ιησού.

Ωστόσο, ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα πορτρέτο του Ιησού σε ένα ιδιαίτερα σκοτεινό φόντο.

Ενώ το «Χριστός στον Σταυρό» βάζει τον θεατή στο χάος της σταύρωσης, το χαμένο έργο, «Η σταύρωση του Ιησού», μοιάζει να καταγράφει τα γεγονότα μετά την απομάκρυνση του κόσμου από το σημείο.

Το έργο πουλήθηκε για 2,7 εκατομμύρια δολάρια μέσω του οίκου δημοπρασιών Osenat, ως μέρος μιας γαλλικής συλλογής, και πολλοί υποθέτουν ότι μπορεί να ήταν από τα εγκαταλελειμμένα εργαστήρια του Ρούμπενς.

Ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε: «Άμεσα είχαμε μια διαίσθηση για αυτό το έργο και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το πιστοποιήσουμε. Και τελικά, το καταφέραμε από το Rubenianum, την επιτροπή του Ρούμπενς στην Αμβέρσα».

Ο ειδικός στον Ρούμπενς, Nils Büttner, εξήγησε ότι αν και ο Μπαρόκ καλλιτέχνης είναι γνωστός για τα έργα σταύρωσής του, σπάνια επέλεγε να απεικονίσει «τον σταυρωμένο Ιησού ως νεκρό σώμα στον σταυρό».

«Αυτό είναι το μοναδικό έργο που δείχνει αίμα και νερό να βγαίνουν από την πληγή του Χριστού στα πλευρά, και κάτι τέτοιο ο Ρούμπενς το ζωγράφισε μόνο μία φορά», πρόσθεσε.

Ο οίκος δημοπρασιών Osenat διαβεβαίωσε ότι επαλήθευσε την αυθεντικότητα του έργου μέσω επιστημονικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης μικροσκοπικής εξέτασης των στρωμάτων του.

Η λεπτομερής μελέτη αποκάλυψε ότι η ζωγραφιά περιείχε στρώματα λευκού, μαύρου και κόκκινου για τη χρωμάτωση του δέρματος, όπως κάνουν πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και επιπλέον μπλε και πράσινα χρώματα, που ο Ρούμπενς χρησιμοποιούσε χαρακτηριστικά όταν ζωγράφιζε ανθρώπινο δέρμα.

Ο ειδικός τέχνης Eric Turquin ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι το έργο εξαφανίστηκε στις αρχές του 1600, λίγο μετά την ολοκλήρωσή του. Εκτίμησε ότι πιθανώς περιήλθε στα χέρια του Γάλλου κλασικού ζωγράφου του 19ου αιώνα, William Bouguereau, ο οποίος το κληροδότησε στην οικογένειά του μέχρι που βρέθηκε στο σπίτι στο Παρίσι.

Το 2018, άλλο έργο του Ρούμπενς, το «Ένας Σάτυρος κρατώντας καλάθι με σταφύλια και κυδώνια με μία Νύμφη», πουλήθηκε στον δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας Sean Parker για σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από την εκτιμώμενη αξία του τότε. Ωστόσο, η πωλήτρια δήλωσε ότι είχε αποσύρει το νέο έργο από τη δημοπρασία πριν την ολοκλήρωση και προσέφυγε δικαστικά προσπαθώντας να το ανακτήσει.