«Η Σταύρωση του Ιησού»: Πίνακας του Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία για 2,7 εκατ. δολάρια – Ήταν χαμένος για 400 χρόνια

Σύνοψη
  • Ένα χαμένο αριστούργημα του Πίτερ Πάουλ Ρούμπενς, που απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού, πουλήθηκε σε δημοπρασία στις Βερσαλλίες για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Το έργο ήταν εξαφανισμένο σχεδόν για τέσσερις αιώνες.
  • Το έργο ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ένα σπίτι στο Παρίσι, πάνω από 400 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, και η αυθεντικότητά του πιστοποιήθηκε από το Rubenianum.
  • Ο ειδικός Nils Büttner τόνισε τη μοναδικότητα του πίνακα, καθώς είναι το μόνο έργο του Ρούμπενς που απεικονίζει «τον σταυρωμένο Ιησού ως νεκρό σώμα στον σταυρό» με αίμα και νερό να βγαίνουν από την πληγή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Πίνακας του Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία για 2,7 εκατ. δολάρια – Ήταν χαμένος για 400 χρόνια
Φωτογραφία: AP

Ένα χαμένο αριστούργημα του ζωγράφου Πίτερ Πάουλ Ρούμπενς, που απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού και ήταν εξαφανισμένο σχεδόν για τέσσερις αιώνες, πουλήθηκε σε δημοπρασία στις Βερσαλλίες την Κυριακή για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ένα ιδιωτικό σπίτι στο Παρίσι, πάνω από 400 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Ρούμπενς ήταν περισσότερο γνωστός για άλλες απεικονίσεις του Ιησού, όπως το «Χριστός στον Σταυρό», που δείχνει τη σκηνή της σταύρωσης με τους δύο ληστές να πλαισιώνουν τον Ιησού.

Ωστόσο, ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα πορτρέτο του Ιησού σε ένα ιδιαίτερα σκοτεινό φόντο.

Ενώ το «Χριστός στον Σταυρό» βάζει τον θεατή στο χάος της σταύρωσης, το χαμένο έργο, «Η σταύρωση του Ιησού», μοιάζει να καταγράφει τα γεγονότα μετά την απομάκρυνση του κόσμου από το σημείο.

Το έργο πουλήθηκε για 2,7 εκατομμύρια δολάρια μέσω του οίκου δημοπρασιών Osenat, ως μέρος μιας γαλλικής συλλογής, και πολλοί υποθέτουν ότι μπορεί να ήταν από τα εγκαταλελειμμένα εργαστήρια του Ρούμπενς.

Ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε: «Άμεσα είχαμε μια διαίσθηση για αυτό το έργο και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το πιστοποιήσουμε. Και τελικά, το καταφέραμε από το Rubenianum, την επιτροπή του Ρούμπενς στην Αμβέρσα».

Φωτογραφία: AP

Ο ειδικός στον Ρούμπενς, Nils Büttner, εξήγησε ότι αν και ο Μπαρόκ καλλιτέχνης είναι γνωστός για τα έργα σταύρωσής του, σπάνια επέλεγε να απεικονίσει «τον σταυρωμένο Ιησού ως νεκρό σώμα στον σταυρό».

«Αυτό είναι το μοναδικό έργο που δείχνει αίμα και νερό να βγαίνουν από την πληγή του Χριστού στα πλευρά, και κάτι τέτοιο ο Ρούμπενς το ζωγράφισε μόνο μία φορά», πρόσθεσε.

Ο οίκος δημοπρασιών Osenat διαβεβαίωσε ότι επαλήθευσε την αυθεντικότητα του έργου μέσω επιστημονικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης μικροσκοπικής εξέτασης των στρωμάτων του.

Η λεπτομερής μελέτη αποκάλυψε ότι η ζωγραφιά περιείχε στρώματα λευκού, μαύρου και κόκκινου για τη χρωμάτωση του δέρματος, όπως κάνουν πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και επιπλέον μπλε και πράσινα χρώματα, που ο Ρούμπενς χρησιμοποιούσε χαρακτηριστικά όταν ζωγράφιζε ανθρώπινο δέρμα.


Ο ειδικός τέχνης Eric Turquin ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι το έργο εξαφανίστηκε στις αρχές του 1600, λίγο μετά την ολοκλήρωσή του. Εκτίμησε ότι πιθανώς περιήλθε στα χέρια του Γάλλου κλασικού ζωγράφου του 19ου αιώνα, William Bouguereau, ο οποίος το κληροδότησε στην οικογένειά του μέχρι που βρέθηκε στο σπίτι στο Παρίσι.

Το 2018, άλλο έργο του Ρούμπενς, το «Ένας Σάτυρος κρατώντας καλάθι με σταφύλια και κυδώνια με μία Νύμφη», πουλήθηκε στον δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας Sean Parker για σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από την εκτιμώμενη αξία του τότε. Ωστόσο, η πωλήτρια δήλωσε ότι είχε αποσύρει το νέο έργο από τη δημοπρασία πριν την ολοκλήρωση και προσέφυγε δικαστικά προσπαθώντας να το ανακτήσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Τα νέα ποσά

Νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση» για να ανοίξουν 35.000 κλειστά σπίτια – Επιδότηση 300 ευρώ ανά τ.μ., ποια ακίνητα αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:52 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στη Σλοβενία – Την στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της

Η υπόθεση εξαφάνισης της 31χρονης influencer Στεφάνι Πίπερ κατέληξε σε τραγωδία, καθώς, μία εβ...
11:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: «Μην ανησυχείτε για την υγεία μου» – Το αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές της

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, θέλει ...
08:04 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Βήματα προόδου στις συνομιλίες στη Φλόριντα αλλά το σκληρό «παζάρι» θα γίνει στη Μόσχα – Το νέο σενάριο για ειρηνευτική συμφωνία

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν νέες συνομιλίες στη Φλόριντα, σε μια περίοδο που οι διπλ...
07:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα» – Η νευρικότητα της Άγκυρας για το ελληνικό βέτο

Ανυπέρβλητα φαντάζουν πλέον τα ευρωπαϊκά εμπόδια για την ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SA...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»