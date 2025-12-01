Βίντεο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια – Στο νοσοκομείο ο 90χρονος οδηγός

Ένα τροχαίο ατύχημα κατέστρεψε ολοσχερώς ένα δημοφιλές καφέ στην Καλιφόρνια, το βράδυ της Ημέρας των Ευχαριστιών, αφήνοντας πίσω του μόνο συντρίμμια και τραυματισμένο τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 90χρονος οδηγός ενδέχεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε -με μεγάλη ταχύτητα- σε καφετέρια στην περιοχή Los Gatos, στα περίχωρα του Σαν Χοσέ.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Πέμπτης, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δείχνει το όχημα να ισοπεδώνει το δημοφιλές μαγαζί.

Ο οδηγός, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το WABC-TV News.

NEW: 90-year-old man crashes his car into a coffee shop on Thanksgiving night and police say alcohol may have played a role The elderly man was taken to a hospital in serious but stable condition The coffee shop was closed and empty when the crash happened, and he was the only…



«Απλώς είμαι συντετριμμένη με την καταστροφή, αλλά είμαι απίστευτα ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε μέσα, πέρα από τον οδηγό του οχήματος», είπε η ιδιοκτήτρια του καφέ, Teri Hope.

Οι φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος δείχνουν το σκούρου χρώματος σεντάν να έχει «προσγειωθεί» πάνω στα ερείπια του κατεστραμμένου καταστήματος, έχοντας διαπεράσει την κεντρική γυάλινη πρόσοψη.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Υπάρχει η υποψία ότι το αλκοόλ μπορεί να έπαιξε ρόλο σε αυτό το περιστατικό, αλλά όλοι οι παράγοντες εξετάζονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας».

«Η επιχείρηση ήταν κλειστή και χωρίς κανέναν μέσα τη στιγμή του περιστατικού και ο οδηγός ήταν το μοναδικό άτομο στο όχημα».

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο ηλικιωμένος οδηγός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο.

Κάτοικοι που συχνάζουν συχνά στο καφέ δήλωσαν στο ABC ότι το περιστατικό τούς αναστάτωσε, καθώς σκέφτονται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν το ατύχημα γινόταν σε ώρα αιχμής.

«Τόσες φορές έχουμε καθίσει σε εκείνο το δωμάτιο που έχει καταστραφεί», είπε μια τακτική πελάτισσα. «Και σκέφτεσαι ότι μπορεί να καθόσουν εκεί πίνοντας καφέ, τρώγοντας ένα γλυκό, βλέποντας μουσικούς και αυτό μπορούσε ξαφνικά να συμβεί…»

«Πιστεύω ότι θα ξανασταθούμε στα πόδια μας σύντομα», είπε η ιδιοκτήτρια.