Ρόδος: 32χρονος ξυλοκόπησε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματά τους

Σύνοψη
  • Ένας 32χρονος θα δικαστεί σήμερα (01/12) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του στη Ρόδο.
  • Φέρεται να χτύπησε τα παιδιά, ηλικίας 3,5 ετών και 8 μηνών, με γροθιές και κλωτσιές, ενώ τους έσβησε αναμμένα τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματα.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου σε ανήλικο, καθώς και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συντρόφου του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

παιδί στεναχωρημένο

Κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών και 8 μηνών, τα οποία φέρεται να χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ έσβησε και αναμμένα τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματά τους, θα δικαστεί ένας 32χρονος σήμερα (01/12), στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω.

Τα περιστατικά φέρονται να εκτυλίχθηκαν στο Φαληράκι της Ρόδου το χρονικό διάστημα από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2025 και ο 32χρονος, μετά την σύλληψη και απολογία του, είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται έως και σήμερα.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 32χρονο και θα δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω είναι:

• Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, όπου αυτή συνίσταται σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου και ψυχικού πόνου, ικανή να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη με θύμα ανήλικο, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
• Ενδοοικογενειακή απειλή.

Όπως μεταδίδει η rodiaki.gr, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 32χρονος φέρεται το παραπάνω χρονικό διάστημα να χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τα δύο ανήλικα παιδιά της αλλοδαπής συντρόφου του, με την οποία ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 3,5 ετών και 8 μηνών, ενώ έσβησε αναμμένα τσιγάρα στο πρόσωπο και στο σώμα τους, προκαλώντας τραύματα και εγκαύματα στα κορμάκια τους.

Ο 32χρονος φέρεται να προκάλεσε στα δύο παιδιά «με τις πράξεις του αυτές μεθοδευμένα έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο, ικανό να επιφέρει ψυχική βλάβη σε αυτά, καθόσον τους χτύπησε επανειλημμένως, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες της βίαιης συμπεριφοράς του σε δύο νήπια, ηλικίας το ένα 3,5 ετών και το άλλο 8 μηνών».

Επίσης, ο ίδιος κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της αλλοδαπής συντρόφου του, στην οποία, στις 15 Ιουνίου 2025, φέρεται να είπε: «Θα σε σκοτώσω αν φύγεις από το σπίτι».

Η σύντροφος και μητέρα των νηπίων μετέβη στις 16 Ιουνίου 2025 το απόγευμα στην αστυνομία και κατήγγειλε τον 32χρονο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, να παραπεμφθεί στην ανάκριση.

Συνοδευόμενος από τη συνήγορό του, κα Στεφανία Καρακατσάνη, ο 32χρονος απολογήθηκε αρνούμενος τα όσα του καταλογίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr, ο κατηγορούμενος όχι μόνο είπε πως ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά, αλλά πως αυτό το έκανε η μητέρα τους όταν εκείνος έλειπε από το σπίτι. Ο 32χρονος αρνήθηκε και την απειλή σε βάρος της συντρόφου του, ενώ είχε προσθέσει πως τα παιδιά έκλαιγαν γιατί τους έπαιρνε το κινητό με το οποίο έπαιζαν πολύ ώρα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

