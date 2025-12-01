Τσιάρας: Θα δεχθώ ότι οι αγρότες έχουν δίκιο έως ένα σημείο – Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου και θα σας πω ότι όντως είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον αγροτικό τομέα, για τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Και αυτή είναι μία καταγραφή η οποία μπαίνει προφανώς σε μία πολύ ευρύτερη εικόνα και δεν αφορά μόνο στην πατρίδα μας αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή κοινωνία», είπε ο Κώστας Τσιάρας , μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

«Θα σας πω ότι αυτή η χρονιά πέραν των διαφόρων προβλημάτων που είχαμε πέρσι με την ξηρασία ή ειδικά με το γεγονός ότι φέτος έχουμε πολύ χαμηλές τιμές για τα δικά μας αγροτικά προϊόντα προφανώς έχει δημιουργήσει μία σειρά δυσκολιών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει δημιουργήσει και έναν χρόνο καθυστερήσεων στις καταβολές. Άρα αν τα συνδυάσει κανείς όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτή είναι μία πραγματικότητα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και συνέχισε: «Πρέπει να δούμε σε αυτή την πραγματικότητα ποιες είναι οι αναγκαίες κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν πρώτον για να μην υπάρχει διακινδύνευση στην ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δεύτερον αν και κατά πόσον μπορεί να στηριχθεί γενικότερα το αγροτικό εισόδημα, κάτι το οποίο έχει γίνει με μία σειρά μέτρων το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τρίτον ποια άλλα εργαλεία μπορούμε να αξιοποιήσουμε εντός εισαγωγικών προκειμένου να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αυτή τη δύσκολη περίοδο που ομολογουμένως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες».

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το εάν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε πως «αν διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι όντως είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση και σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εγώ θα δεχθώ ότι έχουν δίκιο έως ένα σημείο.

«Ωστόσο πρέπει να δεχθούμε και το εξής ότι η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μονίμως ανοιχτή. Προσωπικά έχω συναντηθεί με όλες τις ομάδες των αγροτών, με όλους τους φορείς, με όλα τα αγροτικά κινήματα, με όποιο συνεταιρισμό μου έχει ζητήσει συνάντηση και νομίζω ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να αφορά την ειλικρινή συζήτηση ή τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ έχουμε καταφέρει πολύ σημαντικά βήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ερωτηθείς εάν διαφωνεί με τις κινητοποιήσεις ο Κώστας Τσιάρας απάντησε: «Εγώ δέχομαι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει για κάτι το οποίο τον αφορά. Είναι άλλωστε κάτι το οποίο αφορά στην ίδια την Δημοκρατία. Απλά πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις πάντα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο που να μην δημιουργούν άλλες δυσκολίες στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας».

Ειδικά για τις αντιδράσεις των αγροτών ότι είχαν στους λογαριασμούς τους λιγότερα χρήματα για την βασική ενίσχυση ο Κώστας Τσιάρας διευκρίνισε ότι «έχουμε πει ότι από αυτή την εβδομάδα θα φροντίσουμε ούτως ώστε να υπάρχει μία πλατφόρμα ή μια δυνατότητα εν πάση περιπτώσει αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων δηλαδή ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους θα τα πάρουν».

«Έχω πει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα και όλοι θα πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται», διεμήνυσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος ρωτήθηκε εάν θα επιδιώξει εκ νέου διάλογο με τους αγρότες. «Η πόρτα του υπουργείου για διάλογο και συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή και ακόμη και σήμερα είναι ανοιχτή και το λέω προς κάθε κατεύθυνση να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε τα πραγματικά δεδομένα», είπε ο Κώστας Τσιάρας.