MasterChef: Η μητέρα των μαχών ξεκινά

Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» του MasterChef 10 ξεκινάει απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, και όλα παίζονται!

Ο Πάνος Τελάλης, ο Τάσος Παυλίδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Φίλιπ Βάκος και ο Χρήστος Μουσιάρης από την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, η Wasan Alhashimi, ο Ανδρέας Καλαντράνης και ο Νίκος Ρήγας, από τη Μπλε μπριγάδα είναι οι δέκα διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να περάσουν με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να αντέξουν μαγειρικά, πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο τους, να βρίσκονται δηλαδή στη «μητέρα των μαχών»!

Για τις επόμενες οκτώ ημέρες, οι δύο μπριγάδες του MasterChef 10, Κόκκινη και Μπλε, θα βρεθούν αντιμέτωπες μαγειρικά για την απόλυτη επικράτηση, διεκδικώντας, μέσα από τις δοκιμασίες που θα ακολουθήσουν, συνολικά 10 πόντους!

Κάθε μέρα και μια δοκιμασία. Κάθε νίκη και ένας πόντος για τη νικήτρια μπριγάδα. Την τελευταία και πιο καθοριστική ημέρα θα κριθούν οι τρεις τελευταίοι πόντοι, τους οποίους θα διεκδικήσει μόνο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα!

Απόψε είναι η πρώτη ημέρα της «μητέρας των μαχών», με την πρώτη δοκιμασία και τον πρώτο πολύτιμο πόντο για τη νικήτρια μπριγάδα. Κάθε μπριγάδα καλείται να ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων πιάτων:

Amuse-bouche

Oρεκτικό

Kυρίως

Γλυκό

Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους θα είναι 30 λεπτά για την αποθήκη τροφίμων και 80 λεπτά για τη μαγειρική.

Η αποθήκη τροφίμων θα παραμείνει κλειστή σε όλη τη διάρκεια της μαγειρικής και σε αυτή θα μπουν μόνο οι δύο αρχηγοί, ο Πάνος Τελάλης για την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου για τη Μπλε.

Αυτοί θα αποφασίσουν και θα σχεδιάσουν τα τέσσερα πιάτα της μπριγάδας τους, έχοντας την ευθύνη να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της μπριγάδας τους θα βρίσκονται εκτός της κουζίνας του MasterChef 10.

Πριν ξεκινήσει η μαγειρική, οι αρχηγοί θα έχουν μόλις 5 λεπτά για να εξηγήσουν τις ιδέες τους στις μπριγάδες τους.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει απόψε να πάρει τον πρώτο πολύτιμο πόντο, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα προς τους ημιτελικούς;

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