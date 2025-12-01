Με αλλαγές επιστρέφει το «MasterChef» για 10η σεζόν

Με αλλαγές επιστρέφει το «MasterChef» για 10η σεζόν

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη τα γυρίσματα για τον 10ο κύκλο του «MasterChef», που επιστρέφει στο Star στις αρχές του 2026.

Συμπληρώνοντας αισίως μία δεκαετία στον αέρα του Star, το μαγειρικό ριάλιτι με τους Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο σπάει ρεκόρ μακροβιότητας, ενώ αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά «χαρτιά» στα χέρια του καναλιού.

Το comeback του «MasterChef» θα συνοδευτεί φέτος από αρκετές αλλαγές και εκπλήξεις. Η δομή του διαγωνιστικού μέρους αλλάζει και η παραγωγή του παιχνιδιού επαναφέρει ένα πολύ βασικό στάδιο, τις οντισιόν, το οποίο κατά τον περυσινό κύκλο παραλήφθηκε. Το «MasterChef» αφιερώνει χρόνο όχι μόνο σε όσους πέρασαν στη φάση του bootcamp αλλά και σε όσους κόπηκαν. Οι επίδοξοι μάγειρες, σύμφωνα με την Reallife, θα περάσουν ένας-ένας μπροστά από τους τρεις κριτές σε μίνι μαγειρικές δοκιμασίες με στόχο να κερδίσουν την πολυπόθητη ποδιά. Τα γυρίσματα του «MasterChef» συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς ώστε να κάνει πρεμιέρα στα μέσα Ιανουαρίου.

10:49 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

09:58 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

07:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

05:48 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

