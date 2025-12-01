Αγροτικές κινητοποιήσεις: Καταγγελία για αστυνομική βία από αγρότη – «Με έριξε κάτω και με χτύπησε με το γόνατό του»

  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος καταγγέλλει αστυνομική βία, όντας ένας εκ των τριών συλληφθέντων στα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας.
  • Ο κ. Σιδερόπουλος δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας δύο φορές, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.
  • Περιέγραψε ότι δέχθηκε χτύπημα με το γόνατο στα πλευρά, ενώ ήταν στην κλούβα, μετά από προηγούμενο επεισόδιο όπου τον έπιασαν από τον λαιμό.
Enikos Newsroom

Αστυνομική βία καταγγέλλει ο γνωστός αγροτοσυνδιαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος χθες (30/11) το μεσημέρι ήταν ένας εκ των τριών συλληφθέντων, στα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στον κόμβο της Νίκαιας, μεταξύ αγροτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Σιδερόπουλος δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας δύο φορές. Όπως καταγγέλλει ο αγροτοσυνδικαλιστής, δέχθηκε χτύπημα από το γόνατο του αστυνομικού με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.

Περιέγραψε μεταξύ άλλων μιλώντας στο onlarissa.gr: «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό. Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε… με έπιασε από το λαιμό… του λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο – όχι στο πρόσωπο – και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο…

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο».

