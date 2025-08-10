Πρώην παίκτης του MasterChef θα γίνει πατέρας – Το βίντεο που αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην παίκτης του MasterChef, Γιώργος Λασκαρίδης. Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram μοιράστηκε όμορφες στιγμές με την σύντροφό του από όταν γνωρίστηκαν μέχρι την ώρα που αποφάσισαν να γίνουν γονείς.

Το βίντεο καταλήγει στην εικόνα ενός υπερηχογραφήματος, αποκαλύπτοντας έτσι πως ο Λασκαρίδης και η σύντροφός του ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.

Το βίντεο έχει ήδη συγκινήσει εκατοντάδες followers, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν «καλή εγκυμοσύνη» και «με το καλό να έρθει το μωράκι».