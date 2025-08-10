NASCAR: Ανέβηκε στην οροφή για να πανηγυρίσει τη νίκη του και έσπασε την κλείδα του – Βίντεο από την πτώση

Ο Κόνορ Ζίλις, πρώτος στη βαθμολογία του NASCAR Xfinity Series, βρέθηκε εκτός πίστας με έναν απρόσμενο τραυματισμό αμέσως μετά τον θρίαμβό του στο Γουότκινς Γκλεν.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 19χρονος οδηγός έσπασε την κλείδα του όταν, προσπαθώντας να ανέβει στην οροφή του οχήματός του για να πανηγυρίσει την έκτη φετινή του νίκη, γλίστρησε αφού το αριστερό του πόδι πιάστηκε στο προστατευτικό δίχτυ του παραθύρου και έπεσε άτσαλα στην άσφαλτο.

What happened to Connor in victory lane. He's been taken to the infield care center at this time.



Μεταφέρθηκε με φορείο στο ιατρικό κέντρο της πίστας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Δύο ώρες αργότερα, σε ανάρτησή του στο X, ο Ζίλις επιβεβαίωσε ότι υπέστη κάταγμα κλείδας, ενώ η αξονική τομογραφία έδειξε πως δεν υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι.

«Σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνήσατε σήμερα. Είμαι εκτός νοσοκομείου και ήδη αισθάνομαι καλύτερα. Ευγνώμων σε όλους τους διασώστες για την άμεση φροντίδα και ευχαριστώ που δεν ήταν χειρότερα», έγραψε ο οδηγός της JR Motorsports.

Thank you everybody for reaching out today. I'm out of the hospital and getting better already. Thankfully, CT scans for my head are clear, I just have a broken collarbone. Thankful for all the medics for quick attention and grateful it wasn't any worse.❤️



Η νίκη στο Γουότκινς Γκλεν ήταν η έκτη του στη φετινή σεζόν του Xfinity Series και η έβδομη συνολικά, με τον Ζίλις να μετρά πλέον 11 συνεχόμενους τερματισμούς στην πρώτη πεντάδα και πέντε νίκες.