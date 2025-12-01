Μαρινάκης: «Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» – Το μήνυμα για τα μπλόκα των αγροτών

Σύνοψη
  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως «Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν» σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
  • Τόνισε ότι «Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της» και ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τον νόμο, παράλληλα με τις προσπάθειες για ταχύτερες πληρωμές στους αγρότες.
  • Επανέλαβε τη δέσμευση ότι οι αγρότες θα λάβουν 1,2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2024, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθούν κοινοτικοί πόροι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν» ήταν το μήνυμα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες πληρωμές των αγροτών. Υπάρχει σεβασμός, αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου» πρόσθεσε.

«Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» σημείωσε. Σε σχόλιο δημοσιογράφου στο briefing ότι ήδη έχουν κλείσει δρόμοι, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε πως το συντομότερο θα ανοίξουν με το επιχειρησιακό σχέδιο που θα καταρτήσει η αστυνομία.

Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι οι αγρότες μέχρι το τέλος του 2024 θα λάβουν 1,2 δισ. προσθέτοντας ότι δεν θα χαθούν κοινοτικοί πόροι.

«Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους αυτούς που πληρώνουν με φόρους και διόδια αυτούς τους δρόμους» σχολίασε.

11:01 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

