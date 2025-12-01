Θεσσαλονίκη: Μπλόκο αγροτών στα διόδια Μαλγάρων – Κλειστά και τα δύο ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη
  • Αγρότες της δυτικής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική κινητοποίηση, εισερχόμενοι στην Εθνική Οδό.
  • Έκλεισαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.
  • Περίπου 200 τρακτέρ από διάφορα χωριά δημιούργησαν πέρασμα, αφαιρώντας την προστατευτική μπάρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI. Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Μαλγάρων προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες και παραγωγοί από τον δήμο Δέλτα στη Θεσσαλονίκη.

Με έναν αντιπερισπασμό και αιφνιδιαστικές κινήσεις, οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο και αποκλείοντας αρχικά το ρεύμα προς Αθήνα και στη συνέχεια και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη από το πρωί, οι αγρότες βρίσκονταν σε κινητικότητα, έχοντας παρατάξει στα χωριά τους τα τρακτέρ. Λίγο μετά τις 10.30 ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, κατόπιν αρχικής συνεννόησης με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού χωρίς να αποκλείσουν τον δρόμο, σύμφωνα με τη voria.gr.

Ενώ οι αγρότες παρέμεναν σταματημένοι με τα τρακτέρ τους στον παράδρομο, μέχρι να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για να παραταχθούν με ασφάλεια παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου, μερίδα άλλων αγροτών βγήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ από την απέναντι πλευρά κλείνοντας τελικά τον δρόμο.

«Εμείς δεν θέλαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Κάναμε κάποια έξυπνα σχέδια, δεν είναι μόνο έξυπνοι αυτοί» δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Ερωτηθείς μάλιστα πόσο θα διαρκέσει το μπλόκο των Μαλγάρων απάντησε: «Θα κόψουμε βασιλόπιτα, θα βγάλουμε και ένα κομμάτι να το δώσουμε στον κ. Μητσοτάκη και στον υπουργό Οικονομικών μας».

12:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

