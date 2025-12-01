Χονγκ Κονγκ: 13 συλλήψεις για τη φωτιά στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Τουλάχιστον 151 νεκροί

Σύνοψη
  • Οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ συνεχίζουν τις έρευνες για την πολύνεκρη πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 151 ανθρώπους και προχώρησαν σε 13 συλλήψεις.
  • Δείγματα από τέσσερις από τους επτά πύργους του συγκροτήματος Wang Fuk Court δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης, ενώ οι ανιχνευτές πυρκαγιάς δεν λειτουργούσαν σωστά.
  • Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα, ενώ περίπου 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Χονγκ Κονγκ: 13 συλλήψεις για τη φωτιά στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Τουλάχιστον 151 νεκροί
Φωτογραφία: Reuters

Οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ συνεχίζουν σήμερα να διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες στους πολυώροφους πύργους κατοικιών που καταστράφηκαν από τεράστια πυρκαγιά, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 151 ανθρώπους και άφησε άστεγους εκατοντάδες, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει σε 13 συλλήψεις.

Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες σε τέσσερα από τα επτά πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που τυλίχθηκαν στις φλόγες την Τετάρτη, στην πλέον πολύνεκρη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην πόλη εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια, και εντόπισε τα πτώματα ενοίκων σε κλιμακοστάσια και οροφές.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, με την ουρά των πενθούντων να ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο.

Εξάλλου ολονυκτίες για τα θύματα θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Τόκιο και το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στους πύργους που βρίσκονταν σε διαδικασία ανακαίνισης, εξακολουθούν να ερευνώνται. Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ επεσήμαναν σήμερα ότι εξέτασαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τέσσερις από τους επτά πύργους δεν πληρούσαν τα πρότυπα για επιβράδυνση της φωτιάς.

«Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από 20 διαφορετικές τοποθεσίες στο συγκρότημα Wang Fuk Court τις τελευταίες δύο ημέρες. Μεταξύ αυτών των δειγμάτων, κάποια (…) δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Έρικ Τσαν.

Εν μέσω λαϊκής οργής, αφού ήρθαν στο φως οι καταγγελίες των ενοίκων οι οποίοι εξέφραζαν εδώ και μήνες τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των κτιρίων, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα πατάξει τις «αντικινεζικές» διαμαρτυρίες.

Οι αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τον 24χρονο Μάιλς Κουάν, που συμμετείχε σε ομάδα η οποία ανήρτησε στο διαδίκτυο αίτηση με αίτημα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη σύλληψη αυτή.

Η έρευνα συνεχίζεται

Τα τρία κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί είναι «τα πιο δύσκολα», δήλωσε χθες Κυριακή η Έιμι Λαμ ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας, ενώ πρόσθεσε ότι τα τελευταία στάδια της έρευνας ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες.

Στο συγκρότημα κατοικιών ζούσαν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι και όσοι διασώθηκαν πρέπει να ξαναχτίσουν τις ζωές τους αλλού.

Περισσότεροι από 1.100 ένοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινές κατοικίες, ενώ άλλοι 680 σε ξενοδοχεία, επεσήμαναν οι αρχές. Παράλληλα δόθηκε στους πληγέντες χρηματική αποζημίωση και τους προσφέρθηκαν διευκολύνσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας, διαβατηρίου και άλλων επίσημων εγγράφων.

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αποθήκη που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ήδη οι αρχές έχουν συλλάβει 13 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά και χρήση μη ασφαλών υλικών στην ανακαίνιση των πύργων. Τα κτίρια ήταν τυλιγμένα με πράσινο πλέγμα και σκαλωσιές από μπαμπού και ήταν καλυμμένα με μονωτικό αφρού. Εξάλλου οι ανιχνευτές πυρκαγιάς δεν λειτουργούσαν σωστά.

Ο Τσαν Τουνγκ, αξιωματούχος της αστυνομίας στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι «ξεκίνησε αμέσως ενδελεχής έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας», η οποία «οδήγησε στη σύλληψη 13 ανθρώπων, 12 ανδρών και μίας γυναίκας».

Οι αρχές είχαν επισημάνει στους ενοίκους του Wang Fuk Court πέρυσι ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς», μετά τα παράπονα που είχαν εκφράσει για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εργασιών ανακαίνισης.

Οι ένοικοι είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Τα νέα ποσά

Νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση» για να ανοίξουν 35.000 κλειστά σπίτια – Επιδότηση 300 ευρώ ανά τ.μ., ποια ακίνητα αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:52 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στη Σλοβενία – Την στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της

Η υπόθεση εξαφάνισης της 31χρονης influencer Στεφάνι Πίπερ κατέληξε σε τραγωδία, καθώς, μία εβ...
11:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: «Μην ανησυχείτε για την υγεία μου» – Το αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές της

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, θέλει ...
08:04 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Βήματα προόδου στις συνομιλίες στη Φλόριντα αλλά το σκληρό «παζάρι» θα γίνει στη Μόσχα – Το νέο σενάριο για ειρηνευτική συμφωνία

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν νέες συνομιλίες στη Φλόριντα, σε μια περίοδο που οι διπλ...
07:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα» – Η νευρικότητα της Άγκυρας για το ελληνικό βέτο

Ανυπέρβλητα φαντάζουν πλέον τα ευρωπαϊκά εμπόδια για την ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SA...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»