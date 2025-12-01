Έρχεται νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και νοτιάδες – Οι 12 περιοχές που θα επηρεαστούν

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός βροχή κακοκαιρία Αθήνα

Συνολικά 12 περιοχές εκτιμάται πως θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας, από την Τετάρτη (03/12).

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κάνει λόγο για αφρικανική καταιγίδα. «Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: Στον κόλπο της Σύρτης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.

Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».

