Περιστέρι: Συνελήφθη 31χρονος με συνολικά 9.530 λαθραία καπνικά προϊόντα 

  • Συνελήφθη στο Περιστέρι 31χρονος αλλοδαπός για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το πρωί του Σαββάτου.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από διερεύνηση πληροφοριών για εμπόριο λαθραίων καπνικών προϊόντων και αποθήκευση σε οικία στην περιοχή.
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 9.530 λαθραία καπνικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 7.500 πακέτων τσιγάρων και 1.780 συσκευασιών καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 31χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που εμπορεύεται λαθραία καπνικά προϊόντα και τα αποθηκεύει σε οικία στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή του Περιστερίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 250 λαθραία καπνικά προϊόντα.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 7.500 πακέτα τσιγάρα και 1.780 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

