Φάμελλος: «Θα καταθέσω ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη – Να έρθει ο ίδιος στη Βουλή να απολογηθεί για τα προβλήματα των αγροτών»

«Με αυτή την κυβέρνηση χαΐρι δεν γίνεται, γιατί πρώτα κλέβουν τους αγρότες και μετά τους δέρνουν, και αυτό που μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση, μαζί με εσάς, είναι να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει η κατάσταση προς οποιαδήποτε λύση με αυτή την κυβέρνηση», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντηση που είχε σήμερα, Δευτέρα 1/12, με αγρότες, κτηνοτρόφους και οστρακοκαλλιεργητές στο πρώην δημαρχείο Χαλάστρας Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε ότι «η κατάσταση δεν πάει άλλο» και ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει ερώτηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε «να έρθει ο ίδιος να απολογηθεί στη Βουλή, διότι αυτές οι ευθύνες αφορούν τον κύριο Μητσοτάκη. Και η κοροϊδία τον επιδοτήσεων και η κλεψιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανεπάρκεια στην ευλογιά και τα προβλήματα σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, η βία και οι συλλήψεις στα μπλόκα».

«Ζούμε την τέλεια καταιγίδα στον πρωτογενή τομέα, ερημώνουν τα ελληνικά χωριά, ερημώνει η ελληνική ύπαιθρος και αυτό είναι και εθνικό θέμα γιατί χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα», τόνισε και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της, χρειάζονται πραγματικές λύσεις και όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Δεν μπορεί, αντί να πει μια συγγνώμη στους αγρότες ο κ. Μητσοτάκης, να τους στέλνει τα ΜΑΤ. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν είναι επαρκής. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ούτε τον αγροτικό κόσμο ούτε τα συμφέροντα της περιφερειακής ανάπτυξης. Η απάντηση δεν είναι ο αυταρχισμός ούτε τα ψέματα του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας, επάρκειας και νομιμοποίησης της κυβέρνησης».

Στην αρχή της συνάντησης, τον λόγο πήραν ο αντιδήμαρχος του δήμου Δέλτα Κωνσταντίνος Βερβίτης και η πρόεδρος της Κοινότητας Χαλάστρας Λένα Κουιμτζή.

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι οι μυδοκαλλιεργητές δεν έχουν αποζημιωθεί για τις μεγάλες καταστροφές του 2024 και κάλεσε την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα το πρωτογενούς τομέα.

Η πρόεδρος της Κοινότητας είπε ότι είναι πολλά τα προβλήματα των αγροτών και ζήτησε κι αυτή από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις.

Στη συνέχεια μίλησαν εκπρόσωποι συνεταιρισμών αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι για αποζημιώσεις ακούν και αποζημιώσεις δεν βλέπουν, ενώ έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές ζημιές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, στην ευρύτερη περιοχή θανατώθηκαν περίπου 2.000 ζώα, λόγω της ευλογιάς και δεν έχουν εισπράξει ούτε ευρώ, δεν έχουν καν ετοιμαστεί τα σχετικά έγγραφα. Όπως είπαν, αν δεν δοθούν και φέτος αποζημιώσεις στους μυδοκαλλιεργητές, τότε κινδυνεύει με εξαφάνιση η μυδοκαλλιέργεια, καθώς στην περιοχή της Χαλάστρας βρίσκεται το 90% της συγκεκριμένης καλλιέργειας πανελλαδικά.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση πρέπει να καλύψει τη ζημιά από την ευλογιά και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καταβάλλεται αμέσως το 60% αυτής, με βάση τις δηλώσεις για τις θανατώσεις ζώων. «Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι επιδοτήσεις πληρωνόταν στην ώρα τους και ήξερε κάθε αγρότης στο τέλος του χρόνου πότε θα πάρει λεφτά και πόσα για να κάνει το κουμάντο του. Όταν έπεσαν τα αρπακτικά με τις πλάτες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φτάσαμε σήμερα να μην γνωρίζει ο αγρότης τι του ξημερώνει», επισήμανε ο κ. Φάμελλος.