Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενος ο 55χρονος που καταγγέλθηκε από την 31χρονη κόρη του για αιμομιξία

  • Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 55χρονος πατέρας της 31χρονης, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική βία και αιμομιξία.
  • Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση βασίστηκε σε κατάθεση της 31χρονης, εκθέσεις κοινωνικών υπηρεσιών, παρατηρήσεις ψυχολόγου και εύρημα DNA 99,9% για παιδί 3 ετών.
  • Ο 55χρονος αρνείται τον βιασμό, παραδεχόμενος μόνο συναινετική σεξουαλική επαφή, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την αναλυτική κατάθεση της κόρης του.
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 55χρονος πατέρας της 31χρονης Ελληνίδας, η οποία τον κατήγγειλε για σεξουαλική βία, ενώ όπως έχει προκύψει, ένα από τα παιδιά της είναι βιολογικό τέκνο του.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 55χρονου Έλληνα, ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας υπηρεσίας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση. Η κρίση στηρίχθηκε σε ένα πλέγμα στοιχείων που περιλαμβάνει την κατάθεση της 31χρονης Ελληνίδας, τις εκθέσεις των κοινωνικών υπηρεσιών, τις παρατηρήσεις της ψυχολόγου και το εργαστηριακό εύρημα συμβατότητας DNA σε ποσοστό 99,9% για παιδί 3 ετών.

Η απόφαση δεν αφορά την ενοχή, αλλά την ανάγκη διασφάλισης της διαδικασίας και της προστασίας των εμπλεκομένων μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Το χρονικό που οδήγησε στην κρίσιμη απόφαση

Η ποινική διερεύνηση ξεκίνησε ύστερα από αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που κατέγραψε ενδείξεις σοβαρής κακοποίησης σε οικογενειακό περιβάλλον. Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, με λήψη μαρτυρικών αναφορών και ειδική μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη της 31χρονης.

Στις επόμενες κινήσεις περιλήφθηκαν υπηρεσιακά σημειώματα, οδηγίες για τη διασφάλιση της αλυσίδας φύλαξης στη γενετική δειγματοληψία και τελικά η έκδοση εντάλματος σύλληψης. Η σύλληψη του 55χρονου έγινε το πρωί Πέμπτης από το τμήμα φυγόποινων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον Ανακριτή, του διορίστηκε συνήγορος και έλαβε προθεσμία για απολογία που ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σημερινή κρίση προσωρινής κράτησης.

Τα στοιχεία

Στον φάκελο της υπόθεσης δεσπόζει το εργαστηριακό αποτέλεσμα που κατέδειξε συμβατότητα DNA 99,9% ανάμεσα στον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών. Στις γενετικές ταυτοποιήσεις το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε εξαιρετικά ισχυρή ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, εξέταση στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.

Τα αντικειμενικά ευρήματα συνεκτιμήθηκαν με την αναλυτική κατάθεση της 31χρονης, η οποία περιγράφει πολυετή κύκλο εξαναγκασμού και σεξουαλικής βίας σε καθεστώς φόβου και ψυχολογικής πίεσης. Οι παρατηρήσεις της ψυχολόγου για την ανάγκη θεραπευτικής υποστήριξης και για την τρωτότητα της παθούσας σε συνθήκες έντονου στρες προσέδωσαν πρόσθετη βαρύτητα στη συνολική εικόνα.

Η απολογία και οι συγκρουόμενες εκδοχές

Ο 55χρονος αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού και παραδέχθηκε μόνο σύντομη σεξουαλική επαφή την οποία χαρακτήρισε συναινετική. Η εκδοχή αυτή αντιστρατεύεται τις αναφορές της 31χρονης για διαρκή εξαναγκασμό, απειλές και απόλυτο έλεγχο της καθημερινότητάς της.

Το ανακριτικό ζεύγος στάθμισε τη συνοχή των ισχυρισμών, την τυχόν ανισορροπία ισχύος ανάμεσα στα πρόσωπα και τη συμφωνία ή αντίφαση των εκδοχών με τα αντικειμενικά στοιχεία. Η συνύπαρξη μιας λεπτομερούς κατάθεσης με σαφές χρονολόγιο και ενός εργαστηριακού ευρήματος με υψηλό δείκτη βεβαιότητας αποτέλεσε κρίσιμο σημείο για την επιβολή προσωρινής κράτησης.

