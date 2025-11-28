Φρίκη στη Ρόδο: Συνελήφθη 55χρονος έπειτα από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για αιμομιξία

Φρίκη προκαλούν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου μία 31χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι έζησε για χρόνια έναν κύκλο εξαναγκασμού και σεξουαλικής βίας από τον πατέρα της, με ένα από τα παιδιά της να προκύπτει ότι είναι βιολογικό τέκνο του.

Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο DNA με ποσοστό συμβατότητας 99,9% και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στον ποινικό φάκελο, σύμφωνα με την dimokratiki.gr.

Η αφετηρία της ποινικής διερεύνησης ήταν η αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που εντόπισε ενδείξεις σοβαρής κακοποίησης. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Καταγράφηκαν αρχικές μαρτυρικές αναφορές, συλλέχθηκαν υπηρεσιακά σημειώματα, ζητήθηκε συνδρομή ψυχολόγου για υποστηρικτικό πλαίσιο κατάθεσης της παθούσας και δόθηκαν ειδικές οδηγίες για τη διασφάλιση της αλυσίδας φύλαξης σε επερχόμενη γενετική δειγματοληψία.

Η συγκρότηση της δικογραφίας με καταγγελλόμενες πράξεις βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξίας, κατάχρησης ανηλίκου από οικείο και ενδοοικογενειακής βίας, οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης. Το τμήμα φυγόποινων εκτέλεσε το ένταλμα και ο 55χρονος οδηγήθηκε άμεσα στον Ανακριτή όπου του διορίστηκε δικηγόρος και έλαβε προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα.

Η κατάθεση της 31χρονης

Η 31χρονη κατέθεσε χωρίς όρκο και παρουσία ψυχολόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί προστατευτικό περιβάλλον. Περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα περιστατικά συνέβαιναν εντός της οικίας όπου διέμενε με τη γιαγιά της, μετά τον χωρισμό των γονέων. Κατέγραψε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα βίωνε καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή κακοποίηση, με ένταση που, όπως περιγράφει, έφτανε σε πολλαπλές επιθέσεις στην ίδια ημέρα. Ανέφερε ευθείες απειλές κατά της ζωής της σε περίπτωση αποκάλυψης, καθώς και επεισόδια βίας στο οικιακό περιβάλλον.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, ενώ περιέγραψε συμπεριφορές απρόβλεπτες και απειλητικές. Δήλωσε ότι μετά από κάθε περιστατικό κλεινόταν στο δωμάτιο και έκλαιγε, ότι αισθανόταν παγιδευμένη και πως κάθε απόπειρα απομάκρυνσης ναυαγούσε είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε επειδή ο 55χρονος την εντόπιζε και επανερχόταν στην καθημερινότητά της. Τόνισε ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το δεύτερο παιδί, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα. Η αποκάλυψη ήρθε με την επιστημονική εξέταση.

Οι φράσεις που καταγράφονται περιγράφουν ψυχική κατάρρευση και αίσθηση απόλυτου ελέγχου. Η 31χρονη μιλά για ένα περιβάλλον φόβου, για χρόνια εξουσίας που ασκούνταν πάνω της και για απώλεια κάθε αίσθησης αυτοδιάθεσης. Αναφέρει ότι ζήτησε στήριξη όταν αντιλήφθηκε πως η ασφάλεια των παιδιών της και η δική της εξαρτώνται από την παρέμβαση των αρχών. Η κατάθεση συνοδεύεται από παρατηρήσεις της ψυχολόγου για την ανάγκη θεραπευτικής υποστήριξης και για την τρωτότητα που εμφανίζει σε συνθήκες πίεσης, στοιχεία που οι ανακριτικές αρχές συνεκτιμούν ως προς τη συνοχή και τη βαρύτητα των ισχυρισμών.

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών. Η διαδικασία έγινε με τήρηση πρωτοκόλλου αλυσίδας φύλαξης, καταγράφηκε το χρονικό λήψης, οι ταυτοποιήσεις προσώπων, οι υπογραφές παραλαβής και παράδοσης, καθώς και ο κωδικός εργαστηρίου για την εξασφάλιση εγκυρότητας. Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.