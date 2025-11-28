Κακοκαιρία Adel: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Το enikos.gr στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται.

Αν θέλεις να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για την κακοκαιρία Adel για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να αναφέρεις κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στην σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/, μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected]

09:28 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Βίντεο από shelf cloud στα νότια προάστια

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δημοσίευσε η σελίδα Forecast Weather από την Antzy Vakou, όπου φαίνεται...
09:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Γιατί «πλημμύρισε» η Αθήνα με 40 χιλιοστά βροχής – Η ανάλυση Κολυδά

Η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξ...
09:13 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στη Ρόδο: Συνελήφθη 55χρονος έπειτα από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για αιμομιξία

Φρίκη προκαλούν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου μία 31χρονη Ελληνίδα κατ...
09:08 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη λεωφόρο Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11), την Αττική, ...
