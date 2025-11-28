«Καταιγίδα» κίνησης στους δρόμους: Αφόρητη η κατάσταση σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

«Καταιγίδα» κίνησης στους δρόμους: Αφόρητη η κατάσταση σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική έφερε και «καταιγίδα» κίνησης στους περισσότερους δρόμους. Στο «κόκκινο» βρίσκονται η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Πέτρου Ράλλη, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, όπως επίσης και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Καλλιρόης και την άνοδο της Συγγρού.

Κίνηση για… γερά νεύρα και στην Ποσειδώνος, τόσο στο ρεύμα προς Πειραιά, όσο και προς Γλυφάδα, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Βάρης- Κορωπίου, στη Λεωφόρο Σχιστού και την Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

09:28 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Βίντεο από shelf cloud στα νότια προάστια

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δημοσίευσε η σελίδα Forecast Weather από την Antzy Vakou, όπου φαίνεται...
09:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Γιατί «πλημμύρισε» η Αθήνα με 40 χιλιοστά βροχής – Η ανάλυση Κολυδά

Η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξ...
09:13 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στη Ρόδο: Συνελήφθη 55χρονος έπειτα από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για αιμομιξία

Φρίκη προκαλούν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου μία 31χρονη Ελληνίδα κατ...
09:08 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη λεωφόρο Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11), την Αττική, ...
