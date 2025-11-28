«Καταιγίδα» κίνησης στους δρόμους: Αφόρητη η κατάσταση σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική έφερε και «καταιγίδα» κίνησης στους περισσότερους δρόμους. Στο «κόκκινο» βρίσκονται η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Πέτρου Ράλλη, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, όπως επίσης και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Καλλιρόης και την άνοδο της Συγγρού.

Κίνηση για… γερά νεύρα και στην Ποσειδώνος, τόσο στο ρεύμα προς Πειραιά, όσο και προς Γλυφάδα, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Βάρης- Κορωπίου, στη Λεωφόρο Σχιστού και την Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.