Συνταγή για κέικ σοκολάτας στο air fryer – Έτοιμο σε λιγότερο από 25 λεπτά

Το κέικ σοκολάτας στο air fryer ψήνεται σε λιγότερο από 25 λεπτά. Το σοκολατένιο αφράτο κέικ είναι ένα όνειρο για όσους αγαπούν τα γλυκά και τέλειο για μια λιχουδιά μετά το δείπνο – επιπλέον, τα ασπράδια αυγών το κάνουν ένα απόλυτα αφράτο κέικ που είναι πιο ελαφρύ από τα περισσότερα.

To air fryer, είναι ένα ευέλικτο εργαλείο της κουζίνας, αλλά ίσως αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σ’ αυτό, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα εξαιρετικό σοκολατένιο σφουγγάτο κέικ.

Ο σεφ της Philips, Μάρτιν Σέντερς, εξηγεί: “Για περιστάσεις όπως αυτή, η φριτέζα αέρα είναι φίλος σας – προσφέρει ταχύτερους χρόνους μαγειρέματος και απλοποιεί τη διαδικασία μαγειρέματος, ώστε να μπορείτε να αποβάλλετε το άγχος από την κουζίνα χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση”.

Ένα όνειρο για τους λάτρεις των γλυκών

Περιγράφει το τελικό κέικ σοκολάτας ως το «όνειρο κάθε λατρευτή γλυκών, και τέλειο για μια λιχουδιά μετά το δείπνο».

Το κέικ όχι μόνο ψήνεται σε λιγότερο από μία ώρα, αλλά διαθέτει επίσης μια ελαφριά και αέρινη υφή χάρη στα ασπράδια των αυγών, καθιστώντας το πιο αφράτο από ένα συνηθισμένο σφουγγάρι (παντεσπάνι).

Συνταγή για κέικ σοκολάτας σε Air Fryer

Υλικά (για τέσσερις μερίδες):

30 γρ. βούτυρο

90 γρ. μαύρη σοκολάτα (κουβερτούρα)

Ένα μεγάλο αυγό

30 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι

Μέθοδος Εκτέλεσης