Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/11/2025

28/11/2025

Αθλητικές μεταδόσεις

Αγώνες ποδοσφαίρου, βόλεϊ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/11/2025):

12:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS12 Alghulah 2

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13 Sarsjoliden 2

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS14 Wadi Almatwi 2

15:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Practice 1

16:50 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Καλίγ Saudi King Cup

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Πάντερμπορν Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Saudi King Cup

19:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Sprint Qualifying Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Κίελο DAIKIN Bundesliga

21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ανδόρα Β’ Ισπανίας

21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Λειψία Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ισπανία Ποδόσφαιρο Γυναικών Nations League 1ος Τελικός

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Prime Χετάφε – Έλτσε La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Όξφορντ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Άβες Liga Portugal

