Αλεξανδρούπολη: Αναβολή στην απολογία του 40χρονου Τούρκου με τα παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σύνοψη από το

  • Ο 40χρονος Τούρκος που συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων με 8.000 δόσεις παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης.
  • Η απολογία του κατηγορούμενου αναβλήθηκε για την Τετάρτη 3 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι, έπειτα από αίτημα της συνηγόρου υπεράσπισης.
  • Το περιστατικό αυτό είναι το δεύτερο σε περίπου ενάμιση μήνα στο Τελωνείο των Κήπων, μετά τη σύλληψη 60χρονου τον Οκτώβριο για μεταφορά 1.200 δόσεων παράνομου εμβολίου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Ενώπιον της Εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (1/12) ο 40χρονος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο Τελωνείο Κήπων, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει 8.000 δόσεις παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων.

Τα εμβόλια εντοπίστηκαν κρυμμένα κάτω από το ρεζερβουάρ του οχήματός του και σε προσωπικές του αποσκευές.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρατούνταν μέχρι πρότινος στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο για την απολογία του. Ωστόσο, η διαδικασία της απολογίας δεν πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της συνηγόρου υπεράσπισης του 40χρονου, καθώς ζητήθηκε αναβολή, η οποία και δόθηκε με νέα ημερομηνία την Τετάρτη 3 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται, ότι σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα, είναι το δεύτερο περιστατικά που καταγράφεται στο Τελωνείο των Κήπων, όπου στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, ένας 60χρονος από την Ροδόπη, είχε συλληφθεί επιχειρώντας να “περάσει” από την Τουρκία στην Ελλάδα,1.200 δόσεις παράνομου εμβολίου.

