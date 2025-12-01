ΠΑΣΟΚ: Σε πολιτικό βέρτιγκο ο κ. Μαρινάκης – Ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, η κυβέρνηση άφηνε ανοιχτό παράθυρο

«Πολιτικό βέρτιγκο» καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο για το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ήταν εξαρχής αντίθετοι στη συμμετοχή της.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε σχόλιο που εξέδωσε:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σήμερα μας ‘πληροφόρησε’ ότι… πήγε κουβά η κατηγορηματική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για μη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ‘Αμυνας.

Μάλλον βρίσκεται σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαρχής αντίθετοι στη συμμετοχή της στο SAFE. Αντίθετα, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που άφηνε παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα -που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας χαρακτήριζε ‘κερκόπορτα’-, αν η γειτονική χώρα άρει το casus belli. Πού δικαιώθηκε η στρατηγική τους; Ή μήπως η Τουρκία δεν συμμετέχει ήδη στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης μέσω ιδιωτικών συμπράξεων;

Με μια φράση: η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εξαντλείται σε ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες. Η κυβέρνηση καλείται να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση στα πάντα, και να διαχειριστεί τις ευθύνες της, όσο βρίσκεται ακόμη σε αυτή τη θέση».

Μαρινάκης: «Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική, την οποία υπηρετεί πιστά, χωρίς εκπτώσεις» – Τι είπε για την Τουρκία και το πρόγραμμα Safe

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τον ρόλο των ΗΠΑ ο κ. Παύλος Μαρινάκης είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: «Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική, την οποία υπηρετεί πιστά, χωρίς εκπτώσεις και ούτε πρόκειται να κάνει καμία τέτοια έκπτωση σε τίποτα.

Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και μια εξωτερική πολιτική, η οποία αποδίδει και στέλνει “αδιάβαστους”, αν μου επιτρέπετε τη σχετική έκφραση, τους εγχώριους αμφισβητίες από το πολιτικό σύστημα και κάποια μέσα ενημέρωσης μια σειρά από γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτά που λέμε εμείς τελικά είναι τα σωστά και όλα όσα λένε τα κόμματα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας».

Σε ερώτηση για το ότι η Τουρκία δεν μπήκε στο πρόγραμμα Safe, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού αναφέρθηκε σε δηλώσεις των προέδρων του ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης με τις οποίες κατηγορούσαν την κυβέρνηση για τη στάση της, είπε: «Τα συμπεράσματα δικά σας».