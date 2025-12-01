Ναταλία Τσαλίκη: «Δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω τα παιδιά μας»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε η Ναταλία Τσαλίκη, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12) το πρωί. Η επιτυχημένη ηθοποιός, την οποία οι τηλεθεατές φέτος απολαμβάνουν στη σειρά του STAR «Φαντάσματα», μεταξύ άλλων μίλησε και για τη νέα γενιά συναδέλφων της, δηλώνοντας πως παρ’ ότι είναι πιο εξελιγμένοι, «θεωρώ ότι έχουν πολλά προσωπικά ελλείματα».

Επιπλέον, η καταξιωμένη καλλιτέχνις ανέφερε πως υπάρχουν νέοι ηθοποιοί που κρύβουν από τους γονείς του ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της υποκριτικής, ενώ τόνισε ότι τα παιδιά «δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω, επειδή τα φέραμε στον κόσμο, χωρίς να τα ρωτήσουμε».

Μιλώντας για τη νέα γενιά ηθοποιών, η Ναταλία Τσαλίκη εξήγησε πως: «Καταρχάς είναι πιο έξυπνοι, πιο εξελιγμένοι, μαθαίνουν αρκετά πράγματα, έχουν πιο πολλά εφόδια. Αλλά θεωρώ ότι έχουν πολλά προσωπικά ελλείματα. Λυπάμαι που το λέω!

Είναι άτομα τα οποία είναι λίγο χαμένα, δεν έχουν βρει με τον εαυτό τους μία επικοινωνία. Δεν ξέρουν ποιοι είναι, γιατί έρχονται στη σχολή, τι είναι το θέατρο γι’ αυτούς, τι αποζητούν. Εντάξει, το θέατρο είναι κάτι που δεν μπορείς να το βάλεις εύκολα σε λόγια και να πεις “κάνω θέατρο γι’ αυτόν τον λόγο”. Αλλά η επικοινωνία με τον εαυτό σου πρέπει να υπάρχει».

«Το παιδί μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια να ακούσουμε»

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ακόμα αυτό το «μην γίνεις ηθοποιός», η ηθοποιός απάντησε: «Φυσικά υπάρχει! Μεγάλο πόλεμο κάνουν τα παιδιά, καταρχάς το κρύβουν από τους γονείς τους ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Ακόμα και σήμερα; Μην σας πω ότι είναι χειρότερα. Γιατί οι γονείς έχουν άλλα στο κεφάλι τους. Υπερέχει το “εγώ”, το “τι θα πει η κοινωνία”!

Ένα μεγάλο μάθημα που πήρα από το παιδί μου, είναι ότι το παιδί μου με μαθαίνει. Το παιδί μας, μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια να ακούσουμε. Καλά θα κάνουμε να κάνουμε λίγο πίσω, να τους δώσουμε όλη μας την αγάπη, αμερόληπτα, χωρίς να περιμένουμε τίποτα πίσω. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω τα παιδιά μας, επειδή τα φέραμε στον κόσμο, χωρίς να τα ρωτήσουμε».