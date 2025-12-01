Ναταλία Τσαλίκη: «Δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω τα παιδιά μας»

Σύνοψη από το

  • Η Ναταλία Τσαλίκη παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας για τη νέα γενιά ηθοποιών, δηλώνοντας πως παρ’ ότι είναι πιο εξελιγμένοι, «θεωρώ ότι έχουν πολλά προσωπικά ελλείματα».
  • Η καταξιωμένη καλλιτέχνις ανέφερε πως υπάρχουν νέοι ηθοποιοί που κρύβουν από τους γονείς του ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της υποκριτικής.
  • Τόνισε ότι τα παιδιά «δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω, επειδή τα φέραμε στον κόσμο, χωρίς να τα ρωτήσουμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ναταλία Τσαλίκη

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε η Ναταλία Τσαλίκη, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12) το πρωί. Η επιτυχημένη ηθοποιός, την οποία οι τηλεθεατές φέτος απολαμβάνουν στη σειρά του STAR «Φαντάσματα», μεταξύ άλλων μίλησε και για τη νέα γενιά συναδέλφων της, δηλώνοντας πως παρ’ ότι είναι πιο εξελιγμένοι, «θεωρώ ότι έχουν πολλά προσωπικά ελλείματα».

Επιπλέον, η καταξιωμένη καλλιτέχνις ανέφερε πως υπάρχουν νέοι ηθοποιοί που κρύβουν από τους γονείς του ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της υποκριτικής, ενώ τόνισε ότι τα παιδιά «δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω, επειδή τα φέραμε στον κόσμο, χωρίς να τα ρωτήσουμε».

Μιλώντας για τη νέα γενιά ηθοποιών, η Ναταλία Τσαλίκη εξήγησε πως: «Καταρχάς είναι πιο έξυπνοι, πιο εξελιγμένοι, μαθαίνουν αρκετά πράγματα, έχουν πιο πολλά εφόδια. Αλλά θεωρώ ότι έχουν πολλά προσωπικά ελλείματα. Λυπάμαι που το λέω!

Είναι άτομα τα οποία είναι λίγο χαμένα, δεν έχουν βρει με τον εαυτό τους μία επικοινωνία. Δεν ξέρουν ποιοι είναι, γιατί έρχονται στη σχολή, τι είναι το θέατρο γι’ αυτούς, τι αποζητούν. Εντάξει, το θέατρο είναι κάτι που δεν μπορείς να το βάλεις εύκολα σε λόγια και να πεις “κάνω θέατρο γι’ αυτόν τον λόγο”. Αλλά η επικοινωνία με τον εαυτό σου πρέπει να υπάρχει».

«Το παιδί μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια να ακούσουμε»

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ακόμα αυτό το «μην γίνεις ηθοποιός», η ηθοποιός απάντησε: «Φυσικά υπάρχει! Μεγάλο πόλεμο κάνουν τα παιδιά, καταρχάς το κρύβουν από τους γονείς τους ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Ακόμα και σήμερα; Μην σας πω ότι είναι χειρότερα. Γιατί οι γονείς έχουν άλλα στο κεφάλι τους. Υπερέχει το “εγώ”, το “τι θα πει η κοινωνία”!

Ένα μεγάλο μάθημα που πήρα από το παιδί μου, είναι ότι το παιδί μου με μαθαίνει. Το παιδί μας, μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια να ακούσουμε. Καλά θα κάνουμε να κάνουμε λίγο πίσω, να τους δώσουμε όλη μας την αγάπη, αμερόληπτα, χωρίς να περιμένουμε τίποτα πίσω. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω τα παιδιά μας, επειδή τα φέραμε στον κόσμο, χωρίς να τα ρωτήσουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:49 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Η αντίδραση της εταιρείας που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του Μίκη Θεοδωράκη για την παγκόσμια περιοδεία της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστή η διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον θετό γιο του Μάνου Χα...
18:30 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες»

Η Ιωάννα Τούνη έχει μάθει να μοιράζεται τόσο τις εύκολες και λαμπερές στιγμές της ζωής της όσο...
17:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Βελισσάρης: Την γυναίκα μου την «έκλεψα» όταν ήταν 16 ετών

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε ο Γιώργος Βελισσάρης, με αφορμή την π...
17:01 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μαρίνα Σάττι: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς εδώ…» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το εξιτήριο

Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας (1/12) από τη Γενική Κλινική του Ιασώ, στην οποία νοσηλευότ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»