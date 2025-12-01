Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 2 έως 5 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 2 έως 5 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από 2 έως 5 Δεκεμβρίου επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης, ως εξής:

-Την 2-12-2025

Στο ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

-Στις 3 και 04-12-2025

Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρ. Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

-Την 5-12-2025

• Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο εξόδου (προς Λ. Αλίμου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

• Στο ύψος της Πλ. Βεργωτή, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:17 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Νοσοκομείο Λαμίας: Έδωσαν εξιτήριο σε 56χρονο και λίγες ώρες μετά πέθανε – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση επείγοντος καρδιολογικού περιστατικού στο Νοσοκομείο Λαμίας...
20:11 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Πόσοι ψήφισαν

Έκλεισαν πριν από λίγο οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συνολικά ψήφισαν 13.835 μέλη. ...
19:33 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του νομού Κιλκίς, οι οποίοι απέκλεισαν το τ...
19:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα με νέα τρακτέρ – Τι αποφασίστηκε στη συνέλευση στη Νίκαια

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»