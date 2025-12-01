Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Με το που ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που λέω στον εαυτό μου είναι…»

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Ο καταξιωμένος ηθοποιός εξήγησε το τι εννοεί όταν λέει πως «το γέλιο είναι σαν να τρως χαστούκι», και το γιατί κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στο δράμα.

Ακόμα, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως γελάει πολύ εύκολα και εξομολογήθηκε πως αυτό είναι το μεγάλο του ελάττωμα. Μάλιστα, ανέφερε πως έχει γελάσει και στην Επίδαυρο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είπε ότι: «Το γέλιο είναι σαν να τρως χαστούκι, γιατί δεν μπορεί να το σκεφτεί ο θεατής. Το δράμα μπορεί να το σκεφτεί, το γέλιο είναι χαστούκι. Δηλαδή ή σε χτυπάει ή δεν σε χτυπάει. Είναι πολύ λίγα τα αστεία που πρέπει να τα σκεφτείς για να γελάσεις. Και στην κωμωδία δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Ή γελάς ή δεν γελάς!

Γελάω πολύ εύκολα, αυτό είναι ένα μεγάλο μου ελάττωμα, το οποίο το προσπαθώ να το πολεμήσω. Δεν πολεμιέται. Έχω γελάσει και στην Επίδαυρο, δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι δεν κωλώνω. Στη σκηνή απάνω είναι σαν να είσαι στο σχολείο και κάνεις αταξία. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς!».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αποκάλυψε ποια είναι η φράση που λέει στον εαυτό του όταν ξυπνάει το πρωί: «Με το που ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που λέω στον εαυτό μου είναι: “Καλημέρα, είσαι ακόμα ζωντανός και ελπίζω να είσαι και την υπόλοιπη μέρα”».