Αντώνης Ρέμος: Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού του, «Δευτέρα», κυκλοφόρησε και είναι συναρπαστικό

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Αντώνης Ρέμος: Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού του, «Δευτέρα», κυκλοφόρησε και είναι συναρπαστικό

Ο Αντώνης Ρέμος οπτικοποιεί τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα» μέσα από ένα music video με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που καθηλώνει.

Με μινιμαλιστική και σύγχρονη noir αισθητική καθώς και συμβολισμούς, το video περιγράφει την απουσία και τη μοναξιά, επικεντρώνοντας σ’ έναν άνθρωπο που νιώθει κάτι που όλοι έχουμε  νιώσει κάποια στιγμή, λίγο έως πολύ: ότι είμαστε μόνοι σ’ έναν δικό μας μικρόκοσμο, ακόμα κι όταν γύρω μας υπάρχουν κι άλλοι.

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχωρίζει στο Spotify και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα».

Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Δείτε το music video

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Μιχαηλίδου από Βρυξέλλες: Κλειδί η προσιτή στέγαση για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη – Πώς μπορεί να υλοποιηθεί το «affo...

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» για 4η φορά στη Λάρισα – Με 40 επιχειρήσεις και περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Οι Βέλγοι τιμούν τον Μίκη Θεοδωράκη με προσκεκλημένη την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σολίστ είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον συνθέτη για να ερμηνεύει το έργο...
21:17 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα – Μόνο ανοιχτός είμαι στο να μάθω»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» ήταν το πρωί της Δευτέρας (1/12) ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος....
21:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανη Χαραλάμπους: «Έγραφε ότι βρέθηκα νεκρή – Είναι αρκετά μακάβριο αλλά το αντιμετώπισα με χιούμορ»

Πριν από λίγες ημέρες μία σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε πως η Στέφανη Χαρα...
19:49 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Η αντίδραση της εταιρείας που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του Μίκη Θεοδωράκη για την παγκόσμια περιοδεία της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστή η διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον θετό γιο του Μάνου Χα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»