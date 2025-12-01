Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα – Μόνο ανοιχτός είμαι στο να μάθω»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» ήταν το πρωί της Δευτέρας (1/12) ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην Τζένη Μελιτά, μίλησε και για το γεγονός πως είναι ενοχικός, εξηγώντας πως το διαχειρίζεται και είναι περήφανος γι’ αυτό. Ακόμα, αναφέρθηκε στα δύο παιδιά του, τον γιο του που είναι 20 ετών, και την κόρη του που είναι 12 ετών, ενώ εξομολογήθηκε πως «είμαι σίγουρος ότι τα έχω κάνει όλα τα στραβά» και ότι «δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα».

Μιλώντας για το κομμάτι της ενοχής, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ανέφερε πως: «Είμαι πολύ ενοχικός. Μπορώ να έχω ενοχές για τα πάντα! Αλλά η ενοχή δεν είναι μόνο απέναντι σε ένα γεγονός, αυτή είναι εύκολη, την αντιμετωπίζω πολύ πιο εύκολα. Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο. Είμαι σχεδόν σαν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα και το διαχειρίζομαι και το αντιμετωπίζω. Είμαι πολύ καλύτερα και είμαι περήφανος γι΄ αυτό.

Είναι πολύ βαρύ φορτίο και είναι πολύ διαδεδομένο και το κάνουμε και οι γονείς στα παιδιά μας. Είμαι σίγουρος ότι το έχω περάσει και στα παιδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει όλα τα στραβά. Μακάρι να έχω κάνει και όλα τα καλά».

Επιπλέον, ο αγαπημένος ηθοποιός είπε ότι: «Έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας τα παιδιά μου, είναι 20 και 12, οπότε κάπως το ένα μαθαίνει το άλλο, αλληλεπιδρούν, κι εγώ μαζί τους. Μόνο ανοιχτός είμαι στο να μάθω. Δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα. Γενικά, δεν θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω. Δεν θέλω να ξέρω, προτιμώ να μην ξέρω τίποτα. Διάλεξα και μια δουλειά που μου το επιτρέπει, δεν χρειάζεται να ξέρω. Αν είσαι γιατρός ή μηχανικός πρέπει να ξέρεις, άμα κάνεις παραστάσεις δεν χρειάζεται να ξέρεις. Δεν πειράζει, δεν θα πάθει κάποιος τίποτα!».