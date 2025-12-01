Η αντίδραση της εταιρείας που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του Μίκη Θεοδωράκη για την παγκόσμια περιοδεία της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστή η διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον θετό γιο του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή καθηγητή στο Berklee College of Music, Πάνο Λιαρόπουλο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Αφορμή στάθηκε η παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, και τίτλο «Hellenic Music Ensemble». Η γερμανική Schott Music GmbH & Co, κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη, εξέδωσε σήμερα (1/12) ανακοίνωση σχετικά με την περιοδεία και την διαμάχη που έχει ξεσπάσει.

«Πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του», ανακoίνωσε σήμερα ο Schott Music GmbH & Co, κληρονόμος του Μ. Θεοδωράκη.

Με αφορμή τη “διαμάχη” που έχει προκύψει μεταξύ του γιου του Μ. Χατζιδάκι και διαχειριστή της κληρονομιάς του και των διοργανωτών της παγκόσμιας περιοδείας για το 2026 με έργα των κορυφαίων Ελλήνων μουσικών με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους, ο γερμανικός εκδοτικός οίκος σημειώνει ότι «δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια, αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την ‘πλευρά Θεοδωράκη’ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Schott Music GmbH & Co:

«Επειδή το όνομα και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκ των πραγμάτων αναμεμιγμένο στο γνωστό θέμα της παγκόσμιας περιοδείας για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ’ ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ’ ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι “απαγορεύεται το απαγορεύεται”, ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του.

Εφ’ όσον δεν αντιτίθεται σε κάποια διάταξη νόμου η περιοδεία αυτή, που μάλιστα φαίνεται να είναι περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και από πλευράς συντελεστών και από πλευράς αιθουσών στις οποίες θα λάβουν χώρα οι συναυλίες και εφ’ όσον οι παραπάνω απόψεις του δημιουργού που εκπροσωπούμε μας δεσμεύουν απόλυτα, ενώ βεβαίως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε θέματα του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την ‘πλευρά Θεοδωράκη’ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του.

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2025

Εκ μέρους του κληρονόμου του Μίκη Θεοδωράκη SCHOTT MUSIC GmbH & Co».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ